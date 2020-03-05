Солиста Rammstein заметили в одном из киевских заведений: видео

Завтра, 6 марта, фронтмен немецкой метал-группы Rammstein даст громкий концерт в Киеве. Музыканты уже прилетели в столицу и даже успели насладиться национальной кухней. Певца Тилля Линдеманна заметили в одном из местных заведений.

Прошел почти год с тех пор, как дуэт Lindemann дебютировал со своей шоу-программой в Киеве. Украинские меломаны смогут насладиться хитами уже завтра, 6 марта. Тилль Линдеманн и Петер Тегтгрен презентуют треки из нового альбома F&M, который стал второй работой метал-проекта Lindemann.

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Появления музыкантов в Украине с нетерпением ждали меломаны. Однако Тилль Линдеманна позволяет фанам увидеть его не только во время концерта, но и на улицах столицы. В инстаграме распространяется видео, снятое столичным фотографом.

Парню повезло лично увидеть исполнителя без привычных концертных образов. Тилль Линдеманн наслаждался обедом в одном из киевских кафе сети "Компот", появившись публично в обыденном образе.

Что известно о Lindemann?

Участники успешного проекта Тилль Линдеманн и Петер Тегтгрен были знакомы еще с начала 2000-х, однако только 6 лет назад музыканты решили в коллаборации создать новые песни. По словам солиста группы Pain, немецкий коллега всегда проявлял интерес к его творчеству, поэтому предложение о создании дуэта сразу же получило одобрение. Желание создать что-то новое объединило Тилля и Петера в дуэт. Дебютный альбом под названием Lindemann Skills in Pills вышел в 2015 году.

Стоит отметить, что Теллю Линдеманну уже несколько лет приписывают отношения с певицей Светланой Лободой, однако пара отказывается комментировать свои отношения. Исполнительница назвала свою вторую дочь Тильдой, что сразу же восприняли, как намек на имя ее отца. Кроме того, разговоры в сети подогрело и то, что Тилль Линдеманн забрал Лободу из больницы в Москве после того, как ее госпитализировали прямо во время репетиции к концерту.