Создали уникальный шрифт по мотивам знаменитых картин: фото

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Буква Z, стилизованная под картину Эдварда Мунка "Крик"
Буква Z, стилизованная под картину Эдварда Мунка "Крик" / Instagram // cess_tm

Испанская дизайн-студия CESS создала необычный шрифт – Artphabet (игра слов от art – искусство и alphabet – азбука). 26 букв английского алфавита стилизовали под работы известных художников.

В креативном проекте нашлось место для художников Эдварда Мунка, Энди Уорхола, Василия Кандинского, Рене Магритта, Маурица Эшера, Фриды Кало и даже архитектора Антонио Гауди.

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Идею реализовали в рамках акции "36 дней шрифта": графических дизайнеров приглашали создавать по одной букве или цифре каждый день в течение указанного срока.  

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Исскусство Новости культуры
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