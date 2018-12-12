Спасите мою маму, – сын Маши Ефросининой расплакался при просмотре фильма с участием звезды

В среду, 12 декабря, в Киеве состоялся допремьерный показ новогодне-рождественской кинокомедии "Приключения S Николая". Во время светского события гости праздника и журналисты имели возможность пообщаться с украинскими актерами и первыми посмотреть новинку.

В частности, на допремьерном показе комедии засветились Маша Ефросинина со своей семьей, Василий Вирастюк и маленькие дебютанты Максим Лучак и Иванка Бородай. Само мероприятие состоялось в уютной атмосфере, а просмотр киноленты вызвал немало улыбок.

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"Вчерашний вечер, допремьерный показ для прессы, я помню отрывками. Помню, как радовалась, когда увидела всю съемочную группу, с которой ровно прошлой зимой отмораживала себе все, что можно. Помню, что заметила, как повзрослели мои кино-дети", – с юмором рассказала Маша Ефросинина.

Кроме этого, звезда призналась, что ее 4-летний сын Александр расплакался во время просмотра киноленты. Все потому, что в комедии есть эпизод, в котором главных героев накрывает лавина. От этой сцены мальчик не на шутку разволновался и просил, чтобы его маму спасли.

Помню, как мой родной сын Александр во время эпизода, где мою героиню в фильме накрывает снежная лавина, расплакался и закричал: "Откопайте маму!" То, что я в этот момент держала его за руку, не убеждало его, что мама давно раскопана,

– вспомнила Маша Ефросинина.

И это не все курьезы, в которых засветилась звездная семья Ефросининой. Во время светского мероприятия стронгмен Василий Вирастюк подошел пообщаться с ними. Племянник Маши Ефросининой встретил силача словами: "Ты совсем не страшный, но близко даже не подходи".

Стоит отметить, что все киноманы могут посмотреть комедию "Приключения S Николая" уже сегодня, 13 декабря. Рождественский фильм расскажет зрителям забавную историю о приключениях двух детей, которые будут спасать святого и защищать семью от вора.

"Приключения S Николая": смотрите видео трейлера