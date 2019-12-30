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Светлана Лобода полностью обнажилась для провокационного видео: 18+

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Светлана Лобода полностью обнажилась / Instagram / @lobodaofficial

Певица Светлана Лобода, которая гастролирует и получает премии в России, в очередной раз шокировала поклонников эпатажным видео. Артистка представила в сети так называемое mood-видео, в котором предстала перед камерой полностью обнаженной.

Эротический ролик звезда разместила на официальной инстаграм-странице. На кадрах видно, как Светлана Лобода в голубом мини-платье и накидке сексуально позирует на лошади, которая выглядит как единорог. Пикантности кадрам добавляли соблазнительные движения, которые артистка исполняла под свою новую песню "Мира мало".

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Однако на этом провокация от Светланы Лободы не завершилась. В середине видео она оседлала лошадь без одежды. Интимные места эпатажная певица прикрывала руками, или удачно выбранной позой. Кроме этого, операторы повернули камеру в сторону прожектора, поэтому зрители смогут увидеть обнаженный силуэт певицы.

Уже в заметке Светлана Лобода призналась, что это ее особый сюрприз поклонникам к Новому году. По ее словам, автором видео был знаменитый клипмейкер Алан Бадоев. Сначала планировалась обычная фотосессия, которая переросла в сексуальное видео.

Немножко эльфийской сказки вам в новогоднюю ленту. Вот такое нежное mood-видео "Мира мало" вышло из фотосессии,
– поделилась Светлана Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Интересно, что Алана Бадоев недавно отметился еще одной громкой работой. Для группы KAZKA он создал эротическое и провокационное видео к песне "Палала". По сюжету, обнаженные мужчины вытаскивали изо рта солистки Александры Зарицкой нити ,которыми "расшивали" тела других моделей.

Смотрите соблазнительный клип KAZKA к песне "Палала": видео

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Светлана Лобода
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