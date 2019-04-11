Сын Дональда Трампа во второй раз станет отцом

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Эрик Трамп с женой Ларой и сыном
Эрик Трамп с женой Ларой и сыном / Instagram / @erictrump

Президент США Дональд Трамп скоро станет дедушкой в десятый раз. Его младший сын Эрик вместе с женой Ларой ожидают пополнение. Для них новонардожений малыш станет вторым ребенком в семье.

Радостную весть сын Дональда Трампа Эрик и его жена Лара сообщили на своих страницах в социальных сетях. 35-летний Эрик Трамп опубликовал семейное фото, на котором он с женой и сыном Лукой, который сидит в детской коляске, позируют на фоне сугробов снега. А рядом с ними, как всегда, их любимые домашние животные, собаки Чарли и Бен.

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Под снимком, который появился в Instagram накануне, американец написал, что очень тронут и хочет объявить о том, что их 1-летний сын Лука в августе станет старшим братом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Eric F. Trump (@erictrump)

Его жена Лара также поделилась известием со своими поклонниками.

БОЛЬШИЕ НОВОСТИ: Люк не может дождаться, чтобы стать старшим братом в августе! Мы все очень рады, что наша семья увеличится еще на одного человека,
– написала 36-летняя Лара Трамп.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lara Trump (@laraleatrump)

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Дональд Трамп
Источник: LifeStyle 24
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