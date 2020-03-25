Тина Кароль показала, как держит себя в форме во время карантина: фото и видео

Народная артистка Украины Тина Кароль придерживается карантина и без необходимости не выходит из дома. Вместе с сыном она отдыхает в загородном доме. На днях она запостила фото и видео, на которых показала, как поддерживает спортивную форму, оставаясь в изоляции.

Тина Кароль остается дома и призывает к этому всех поклонников. Звезда неоднократно отмечала, что это время можно провести вместе с детьми и сделать те дела, которые откладывали на потом. Также певица на собственном примере демонстрирует, что карантин – это не время для лени и даже, будучи дома, нужно следить за собой.

Читайте также: Настя Каменских показала активную тренировку во время карантина: видео

Фанаты исполнительницы поделились с поклонниками фотографиями с тренировки в домашнем спортзале и показали видео с физическими упражнениями. Все это опубликовали на фан-странице в инстаграми.

На снимке Тина позирует, сидя на коврике. Она одета в темный топ с пикантным прозрачным декольте и лосины. Спортивный наряд Кароль объединила с белыми кроссовками.

Идите навстречу своему страху и не сворачивайте. Каждый день – это шанс, ваша победа над собой, вызов! Это невероятно увлекательный путь, длиной в жизнь. Путь к себе. Иди к жизни,

– прокомментировала фотографию Тина.

Отметим, по состоянию на 25 марта во всем мире зафиксировали 435 366 случаев вирусной пневмонии, которую спичинив коронавирус. Из них 19 618 человек скончались, 111 870 полностью выздоровели. В Украине подтвердили 113 случаев заражения и 4 смерти. Одному пациенту удалось выздороветь. Граждан призывают оставаться дома и соблюдать правила, которые помогут уменьшить риск инфицирования.



Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала