Топ-5 песен Святослава Вакарчука с политическим подтекстом: видео

16 мая музыкант и фронтмен популярной украинской группы "Океан Ельзм" Святослав Вакарчук объявил о создании собственной партии "Голос", с которой примет участие в парламентских выборах осенью. Лозунгом политсилы стало "Голос – партия настоящих перемен".

Вакарчук объяснил свое намерение идти в политику тем, что Украина нуждается в настоящих переменах, которых требует народ. По его словам, страна должна противостоять врагу и защищать собственную безопасность. Святослав отличился за время музыкальной карьеры патриотизмом и искренней любовью к своей стране, языку и культуре.

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Артист, который часто отстаивает интересы Украины, неоднократно выступает на концертах с украинским флагом и общается на государственном языке.



Святослав Вакарчук / Instagram / @okean__elzy

Также песни группы "Океан Эльзы" вдохновляют не только лирической музыкой, но и актуальными лозунгами для настоящего в Украине. Редакция LifeStyle 24 подготовила подборку самых популярных песен Святослава Вакарчука с политическим подтекстом.

Топ-5 песен Святослава Вакарчука с политическим подтекстом

"Океан Эльзи" – "Не твоя війна": смотрите видео

"Океан Эльзи" – "Без бою": смотрите видео

"Океан Эльзи" – "Вставай": смотрите видео

"Океан Эльзи" – "Все буде добре": смотрите видео

"Океан Эльзи" – "На лінії вогню": смотрите видео

Программа партии "Голос" Святослава Вакарчука





Программа политической партии "Голос"

Какие шансы у партии Вакарчука на парламентских выборах: мнение эксперта

По мнению политического эксперта Андрея Вигиринского, партия Вакарчука может пройти в парламент на осенних выборах. Определенный удар по рейтингам певца могла нанести поддержка Порошенко на президентских выборах, ведь этим лидер "Океана Эльзы" проигнорировал запрос общества на новые лица. Однако, с другой стороны, для многих украинцев партия Вакарчука станет новым участником гонки.

Каковы данные последних соцопросов относительно парламентских выборов?

Согласно исследованию, проведенного Киевским международным институтом социологии с 9 по 14 апреля, среди тех избирателей, которые уже определились с выбором и планируют прийти на выборы, проценты распределяются так: "Слуга народа" – 25,9%. "Оппозиционная платформа – "За Жизнь" – 15,7%. Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 13,9%. ВО "Батькивщина" – 12,1%. "Гражданская позиция" – 5,1%. "Сила и Честь" – 5%. Еще две партии близки к проходному барьеру: Радикальная партия Олега Ляшко (4,8%) и ВО "Свобода" (4,6%).





Какие партии прошли бы в Раду, если бы выборы состоялись в апреле

Святослав Вакарчук представил свою команду, смотрите видео: