Традиционный выход: Фрида Пинто посетила премьеру фильма "Маугли" в национальной одежде

Премьера фильма "Маугли. Книга джунглей: Начало" состоялась в Мумбаи, в Индии. На показ киноленты пришли главные герои, среди которых Фрида Пинто, Роган Чанд и многие другие.

Премьера долгожданной киноленты состоялась в воскресенье, 25 ноября. В кинотеатре собрались все актеры, с участием которых снимали голливудскую кинокартину "Маугли. Книга джунглей: Начало".

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Среди присутствующих были 34-летняя индийская актриса Фрида Пинто и 14-летний Роган Чанд, который сыграл главную роль – мальчика Маугли. Для светского мероприятия актриса выбрала традиционное индийское одеяние – сари черного цвета, декорированное серебряными нитями. Тогда, как ее коллеги надели коктейльные платья, Фрида решила оставаться настоящей индианкой. На шее и ушах актрисы были массивные украшения – колье и серьги из золота.



Фрида Пинто на премьере фильма "Маугли" / Instagram / @nevantamedia



Фрида Пинто, Роган Чанг и другие актеры на премьере фильма "Маугли" / Instagram / @nevantamedia

По сюжету фильма, мальчик Маугли растет в сердце джунглей. Будучи ребенком, его нашла стая волков, которые занялись его воспитанием. Он рос в строгих правилах под опекой медведя Балу и пантеры Багиры. Маугли стал частью животного мира для всех, кроме тигра Шер-Хана. Но даже злой зверь окажется не таким жестоким, как простые люди.

Смотреть трейлер к фильму "Маугли" (видео):



