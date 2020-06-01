Сегодня первый день лета, а это значит, что нам стоит задуматься над тем, что мы будем носить в этом квартале. Если вы уже устали от домашнего гардероба и хотите, быстрее примерить что-то новое, то редакция LifeStyle 24 подготовила подборку вещей, которые станут трендовыми этим летом.

Несмотря на то, что официально в Украине карантин еще не завершился, все же у нас есть значительные послабления, а это значит, что мы можем уже выгуливать свои лучшие аутфиты. Узнать о том, что будет модным и трендовым – всегда приятно и интересно. Чтобы вы были всегда в тренде, мы расскажем вам о вещах, которые летом будут больше доминировать, сообщает 24 канал.

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Трендовые цвета лета 2020

Главным цветом 2020 стал классический синий. Если вы любите сочетать яркие цвета, то к вашему вниманию, Институт цвета предлагает использовать в образах красный, желтый, бискайский зеленый, спокойный оттенок голубого, оранжевый, пастельный и другие.



Трендовые цвета лета института Pantone

Трендовая одежда лета 2020

Джоггеры

На замену джинсам и брюкам пришли модернизированные спортивные штаны – джоггеры. Чаще всего они сшиты из мягких и легких тканей. В зависимости от фасона, они могут быть с карманами или без, а также в разнообразной цветовой гамме. Самыми популярными цветами считаются классический черный и серый. Джоггеры невероятно удобные и идеально подходят, как для прогулки по парку, так и для похода в магазин.



Штаны джоггеры – тренд лета / Фото из Pinterest

Спортивные штаны джоггеры можно сочетать с классическими футболками, свитшотами или топами. Лучше всего подходят к этим штанам – обычные белые кроссовки.

Бермуды

Бермуды – это шорты, которые очень подходят для образов делового стиля. Такой фасон подходит для любого типа фигуры. Чаще всего с бермудами сочетают рубашки на короткий или длинный рукав и кардиганы.

Весной дизайнеры советовали надевать бермуды с высокими сапогами, впрочем теперь для трендовой вещи, которая не покидает позиций и все еще остается популярной – советуют примерить с сандалиями и кедами.



Шорты бермуды / Vogue

Носки

Этим летом модниц ожидает один очень необычный тренд – носки с сандалиями. По словам экспертов, если носки удачно совместить с подобранным вами образом, то можно получить очень стильный вид. К платьям простого кроя советуют выбирать разноцветные носки, если же ваш образ более романтичный – попробуйте примерить прозрачные носки.

Одели своих моделей в необычный тренд лета-2020 такие дизайнеры, как Salvatore Ferragamo, Fendi, Simone Rocha и другие.



Носки – новый тренд лета / Фото з Pinterest

Розовый + оранжевый

С приходом лета хочется больше ярких цветов. Новой летней забавой и настоящей находкой для тех, кто хочет всегда оставаться в тренде и выглядеть непревзойденно стало сочетание розовых и оранжевых цветов.

Микс цветов не имеет четкого правила, какого именно цвета должен быть верх или низ, главное, чтобы вещи прекрасно между собой сочетались. Эксперты советуют сделать акцент на яркой розовой футболке и оранжевой мини-юбке. Можно воспользоваться еще одним вариантом для жаркого дня – приобретите розовый топ и оранжевые шорты.



Учитесь сочетать этим летом яркие цвета / Cosmopolitan

Вырезы на талии

Боковые вырезы на талии – не новинка, но раньше ей не придавали такого значения, как летом 2020 года. Дизайнеры и эксперты предлагают модницам надевать длинные льняные платья с большим разрезом в зоне декольте и с вырезами на талии.

Такой наряд ни в коем случае не будет выглядеть вульгарно, а наоборот – создаст романтический и очень летний, пляжный образ. Длинные платья рекомендуется носить с сандалиями или эскадрильями. Если же вы хотите покрасоваться в босоножках или туфлях на каблуках – смело выбирайте мини-платье.



Трендовое платье лета 2020 / Cosmopolitan

Футболки-поло

Спортивная футболка поло снова возвращается в моду и располагается на пике популярности. Универсальную тенниску дизайнеры интерпретировали к различным вариаций. Футболку для игры в гольф знатоки моды советуют сочетать с лоферы и легкими макси-юбками, утепленный вариант с длинным рукавом совмещать с мини-юбкой.

Для стильных выходов можно продумать интересный монохромный образ. К примеру, белую тенниску надеть с белыми льняными брюками или с белой джинсовой юбкой. По такому принципу можно скомбинировать любой цвет футболки для регби.



Новая коллекция бренда Burberry / Vogue

Панама

Панама для нас – не только яркое воспоминание из детства, а новый тренд сезона, который полюбился многим. Стильная панама способна завершить ваш образ и сделать его очень трендовым.

Стильно смотрятся панамы с солнцезащитными очками и кроссовками. Такой головной убор довольно часто одевают американская модель Белла Хадид, шведская модель Эльза Хоск и бразильская модель Гизель Оливейра.



Панама – тренд лета 2020 / Vogue