Ты меня не заслужил, человек: забавные иллюстрации о жизни с котом
Команда креативных людей, которые на самом деле не являются ни художниками, ни дизайнерами, чуть ли не каждый день создают настроение Instagram-сообществу под аккаунтом Lingvistov.
Там они публикуют шуточные иллюстрации о трудностях жизни с котом, даже котов с вами.
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Команда настолько увлеклась забавными рассказиками в картинках, история животных и их владельцев ожила в предметах декора, на одежде и в разных мелочах собственного интернет-магазина подарков.
На самом деле Lingvistov – это школа изучения английского языка. И "котокомиксы" начинались как то, что должно привлечь внимание к изучению иностранной и к упомянутой школе в частности. Позже проект стал успешнее школы и фактически самостоятельным. Теперь там гораздо чаще встретишь рекламу подарочного магазина, чем платформу, которая обучает английскому.
*Воспринимай это как предупреждение, человек
*Я готов к моему третьему завтраку
*Маленький демон, который укусит твою ногу, если ты свесишь ее с кровати
*Ожидание/Реальность
*Мое! Мое! Мое!
*Что сделал мой человек, чтобы заслужить меня?
*Просто проверяю, комфортно ли ему
*Нет!