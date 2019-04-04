Ты меня не заслужил, человек: забавные иллюстрации о жизни с котом

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Забавные картинки о жизни котов
Забавные картинки о жизни котов / Instagram // Lingvistov

Команда креативных людей, которые на самом деле не являются ни художниками, ни дизайнерами, чуть ли не каждый день создают настроение Instagram-сообществу под аккаунтом Lingvistov.

Там они публикуют шуточные иллюстрации о трудностях жизни с котом, даже котов с вами.

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Команда настолько увлеклась забавными рассказиками в картинках, история животных и их владельцев ожила в предметах декора, на одежде и в разных мелочах собственного интернет-магазина подарков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lingvistov (@lingvistov)

На самом деле Lingvistov – это школа изучения английского языка. И "котокомиксы" начинались как то, что должно привлечь внимание к изучению иностранной и к упомянутой школе в частности. Позже проект стал успешнее школы и фактически самостоятельным. Теперь там гораздо чаще встретишь рекламу подарочного магазина, чем платформу,  которая обучает английскому.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lingvistov (@lingvistov)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lingvistov (@lingvistov)

*Воспринимай это как предупреждение, человек

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lingvistov (@lingvistov)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lingvistov (@lingvistov)

*Я готов к моему третьему завтраку

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lingvistov (@lingvistov)

*Маленький демон, который укусит твою ногу, если ты свесишь ее с кровати

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lingvistov (@lingvistov)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lingvistov (@lingvistov)

*Ожидание/Реальность

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lingvistov (@lingvistov)

*Мое! Мое! Мое!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lingvistov (@lingvistov)

*Что сделал мой человек, чтобы заслужить меня?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lingvistov (@lingvistov)

*Просто проверяю, комфортно ли ему 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lingvistov (@lingvistov)

*Нет!

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости культуры Мир животных Курьезные новости
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