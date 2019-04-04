Ты меня не заслужил, человек: забавные иллюстрации о жизни с котом

Команда креативных людей, которые на самом деле не являются ни художниками, ни дизайнерами, чуть ли не каждый день создают настроение Instagram-сообществу под аккаунтом Lingvistov.

Там они публикуют шуточные иллюстрации о трудностях жизни с котом, даже котов с вами.

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Команда настолько увлеклась забавными рассказиками в картинках, история животных и их владельцев ожила в предметах декора, на одежде и в разных мелочах собственного интернет-магазина подарков.

На самом деле Lingvistov – это школа изучения английского языка. И "котокомиксы" начинались как то, что должно привлечь внимание к изучению иностранной и к упомянутой школе в частности. Позже проект стал успешнее школы и фактически самостоятельным. Теперь там гораздо чаще встретишь рекламу подарочного магазина, чем платформу, которая обучает английскому.

*Воспринимай это как предупреждение, человек

*Я готов к моему третьему завтраку

*Маленький демон, который укусит твою ногу, если ты свесишь ее с кровати

*Ожидание/Реальность

*Мое! Мое! Мое!

*Что сделал мой человек, чтобы заслужить меня?

*Просто проверяю, комфортно ли ему

*Нет!