Убийство известного шансонье Михаила Круга: названо имя убийцы

1 июля 2002 года произошло самое громкое преступление в России того времени. Киллеры смертельно ранили знаменитого шансонье Михаила Круга в собственном доме. Следователи не могли раскрыть дело об убийстве в течение 17 лет.

Член банды "Тверские волки" Александр Агеев признался в участии в убийстве известного певца Михаила Круга. Об этом сообщает Lenta.ru.

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По его словам, певца застрелил член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов.

Убийство произошло вечером 1 июля 2002 года в день празднования дня города Тверь. Двое мужчин проникли в дом Круга в поселке Мамулин с целью ограбления. Один из них убил певца.

По плану Дмитрия Веселова, они должны были ограбить дом. После этого Круг обратился бы к нему за помощью, грабитель якобы "нашел" бы украденное, а взамен певец был бы ему обязан выплачивать часть гонораров с концертов за находку.



Михаил Круг

Впрочем известный певец с семьей вернулись домой раньше, чем этого ожидали преступники. Веселов дважды выстрелил в певца из пистолета и скрылся вместе с Агеевым. Михаил Круг скончался в больнице в результате огнестрельного ранения в грудь и живот.

Убийца Веселов был убит в марте 2003 года в лесном массиве на территории Тверской области. С ним расправился еще один участник банды "Тверские волки" Александр Осипов, который был поклонником творчества певца. Уголовное дело прекращено в связи со смертью Веселова.