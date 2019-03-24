Участница Spice Girls призналась в сексуальной связи с коллегой по группе

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Группа Spice Girls
Группа Spice Girls / www.gettyimages.com

Участница группы Spice Girls Мелани Браун (Мел Би) рассказала, что у нее была интимная связь с коллегой по группе – Джерри Холливелл (Хорнер).

Неожиданное признание Мели Би произошло в шоу Пирса Моргана, пишет издание Daily Mail.

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Женщина рассказала, что однажды они с Джерри Холливелл переспали, однако после откровенного интервью усомнилась в правильности разглашения частной информации.

Мы с девушками часто спали все вместе в одной постели, но не друг с другом. Ну, за исключением некоторых. Джерри возненавидит меня за это, потому что сейчас она вся такая аристократка, которая живет в поместье с мужем. Но факт есть факт да, мы переспали, это было. Утром посмеялись над этим и забыли. Это было один раз,
– заявила Браун.

Как известно, Джерри официально не прокомментировала заявление коллеги по группе. Однако, по словам инсайдеров, такое заявление может навредить ее браку с Кристианом Хорнером.

"Надеюсь, когда Джерри спросят об этом, а теперь после моих слов спросят ее обязательно, она не станет это отрицать. Это была просто забава", – добавила она.

Джері Хорнер і Мел Бі
Джерри Хорнер и Мел Би / Getty Images

К слову, 5 ноября британская женская группа Spice Girls официально объявила о своем воссоединении после 17 лет перерыва. Правда, состав группы будет неполным от участия в дальнейших концертах отказалась Виктория Бекхэм, но другие артистки – Мелани Браун, Мел Си, Эммы Бантон и Джерри Хорнер – еще порадуют своими легендарными хитами во время тура по Великобритании, который запланирован на лето 2019-го.

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Теги: Музыка Новости LifeStyle LifeStyle Секс-скандал Spice Girls
Источник: 24 Канал
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