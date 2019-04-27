Участник "Океан Эльзы" Милош Елич в четвертый раз станет отцом

Один из участников группы "Океан Эльзы" скоро в четвертый раз станет отцом. Речь идет о сербском музыканте Милоше Еличе, который раскрыл тайну о будущем ребенке во время редкого выхода в свет с женой.

Коллектив "Океан Эльзы" хоть и имеет бешеную популярность как в Украине, так и за ее пределами, однако его участники ведут довольно скромную жизнь. Музыканты часто избегают публичности, а их редкие выходы получают фурор.

Читайте также: Концерт будет: Святослав Вакарчук организовал выступление группы в Киеве за сутки

Так, премьеру фильма "Мстители: Финал" в Киеве посетил 37-летний клавишник Милош Елич. Музыкант пришел на кинособытие с очаровательной женой Натальей и детьми. Однако не это привлекло внимание СМИ. Жена участника "Океан Эльзы" находится на последних месяцах беременности. Перед камерами фотографов очаровательная Наталья засветила округлый живот, который подчеркнула серым платьем.

Видео редкого выхода пара сразу же разместили поклонники группы. На странице в Instagram они не сдерживали своего восторга от новости и засыпали страницу поздравлениями.

Милош Елич – сербский музыкант, клавишник и аранжировщик, который присоединился к популярному коллективу в 2004 году. Тогда он работал над аранжировкой музыки для струнного квартета акустической программы "Тихий Океан". Это и тало началом его сотрудничества с группой. Кроме этого, Милош Елич активно создает авторскую музыку для театральных спектаклей, кино и акустических проектов.

Что касается личной жизни, то музыкант счастливо женат на Наталье Елич. Пара воспитывает троих детей, и скоро в их семье состоится пополнение.