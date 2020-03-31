Украинская телеведущая Анна Панова стала мамой: первое фото ребенка
Украинская телеведущая и журналистка Анна Панова поделилась с поклонниками радостной новостью – она стала мамой. Долгожданный ребенок появился на свет 28 марта.
В 40-летней Анны Пановой родилась дочь. Ведущая новостей "Сегодня" рассказала о пополнении в своей семье на личной странице в фейсбуке. Журналистка опубликовала чувственное фото из роддома "Аист".
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На черно-белой фотографии изображена крошечная ладошка новорожденной дочери и ладони новоиспеченных родителей.
"Жизнь продолжается. Несмотря на все вирусы и кризисы. Будь здорова и счастлива, доченька!", – подписала фото телеведущая.
О родах журналистка рассказала изданию Viva. По ее словам, она очень боялась запрета на партнерские роды из-за карантина, ведь в государственных роддомах их отменили.
"Я рожала в частном роддоме, где высокий уровень противоэпидемических мероприятий, и пациентов гораздо меньше. Каждый день я отслеживала количество новых зараженных в Украине и с ужасом ждала обещанного чрезвычайного положения и новых ограничений в роддоме", – отметила телеведущая.
Анна Панова в положении / Viva
Журналистка рассказала, что муж все же присутствовал на родах и сейчас очень помогает ей с ребенком.
"Сейчас у нас еще остается время на адаптацию в новом статусе – пока в Украине ситуация с коронавирусом еще под контролем. Очень надеюсь на здравый смысл сограждан, ведь именно от нашей самодисциплины сейчас зависит, как страна пройдет эпидемию", – добавила ведущая.
Что известно об Анне Пановой?
С 2007 года журналистка работала на телеканале "Интер", а в 2014 году стала телеведущей программы "Сегодня" на телеканале "Украина".
В 2018 году Панова вышла замуж за Александра Каменца.
Анна Панова с мужем / Viva
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