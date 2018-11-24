Украинский телеведущий стал владельцем курьезной недвижимости в США

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич теперь имеет собственную недвижимость в США и почетное звание местного землевладельца.

Телеведущий ездил в Линчбург (штат Теннеси, США) по приглашению украинского представительства для посвящения в "сквайри" (с англ. "землевладельцы"), пишет VIVA.

Смотрите также: Как выглядит новый дом Криштиану Роналду в Италии: фото

По традиции, сквайри получают карту кошелька и свидетельство дела, которое представляет их как "владельца" незафиксированного земельного участка на заводе и позволяет получить почетное звание гражданина округа Мур.

Посвящение проходило в доме основателя алкогольного бренда, который был построен еще в 19 веке.

На территории завода Анатоличу подарили 3 квадратных сантиметра земли.

Телеведущий шутит, что на этой площади он может разместить разве что игрушечный дом из конструктора, но, скорее всего ее придется декларировать.

Это моя первая недвижимость в США и теперь, наверное, мне придется ее декларировать. Максимум, что могу разместить на своем участке – маленький домик Lego. Но для начала неплохо,

– говорит шоумен.

На своих страницах в соцсетях Анатолич активно делился фотографиями с поездки в США.