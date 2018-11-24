Украинский телеведущий стал владельцем курьезной недвижимости в США

172 Читати новину українською
Анатолий Анатолич стал владельцем 3 кв см недвижимости в США
Анатолий Анатолич стал владельцем 3 кв см недвижимости в США / Instagram

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич теперь имеет собственную недвижимость в США и почетное звание местного землевладельца.

Телеведущий ездил в Линчбург (штат Теннеси, США) по приглашению украинского представительства для посвящения в "сквайри" (с англ. "землевладельцы"), пишет VIVA.

Смотрите также: Как выглядит новый дом Криштиану Роналду в Италии: фото

По традиции, сквайри получают карту кошелька и свидетельство дела, которое представляет их как "владельца" незафиксированного земельного участка на заводе и позволяет получить почетное звание гражданина округа Мур.

Посвящение проходило в доме основателя алкогольного бренда, который был построен еще в 19 веке.

На территории завода Анатоличу подарили 3 квадратных сантиметра земли.

Телеведущий шутит, что на этой площади он может разместить разве что игрушечный дом из конструктора, но, скорее всего ее придется декларировать.

Это моя первая недвижимость в США и теперь, наверное, мне придется ее декларировать. Максимум, что могу разместить на своем участке – маленький домик Lego. Но для начала неплохо,
– говорит шоумен.

На своих страницах в соцсетях Анатолич активно делился фотографиями с поездки в США.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USA моя любовь.

Допис, поширений Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В каждом из нас живет философ, но не в каждой бочке живет Диоген. Это я сам придумал. Не нашел в интернете, а придумал. Вообще важно иногда что-то придумывать, а то мы живем в стиле репостов, причем речь не только про соцсети, а и в жизни. Хозяйки не хотят придумывать свое, они берут это из книг @ruslan_senichkin Блогеры не хотят придумывать свое, ведь проще переделать то, что уже неплохо получается, причем зачастую это тоже спиз**но до нас Дизайнеры переделывать то, что уже было до них, хотя они называют это вдохновение) Про музыкантов вообще молчу. Каждый раз когда слышим новое, жалеем что он(она, они) не стырили что-то более понятное, или перепели свое же пережеваное. Пример новая песня ВИС от @positiff , никто не понял, все требуют чтобы было похоже на имя 505! Иначе нет!!! Телевизор. Тут дно. Наши телевизионщики хвастаются долями форматов, которым по 20 лет)) Серьезно? Вы вспомните формат, который был придуман у нас? Сценаристы, вы тут? Считайте это письмо редактора мое личной страницы, написаное фрилансером, которому я доверяю Ну вы поняли что во мне сегодня живет философ, а в бочках не Диоген, а бурбон.

Допис, поширений Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:​
Теги: LifeStyle Звездная недвижимость Курьезные новости Новости недвижимости
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев
сегодня 11:00 Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев
302
День святой Екатерины: приметы и традиции украинцев
сегодня 10:15 День святой Екатерины: приметы и традиции украинцев
10117
Подарки коллегам на Новый год: ТОП-7 беспроигрышных вариантов
6 декабря 19:01 Подарки коллегам на Новый год: ТОП-7 беспроигрышных вариантов
Яніна Ткачук 605
Что подарить парню на Новый год 2019: идеи подарков, которые понравятся любимому
6 декабря 14:01 Что подарить парню на Новый год 2019: идеи подарков, которые понравятся любимому
Олена Булан 14112
В Варшаву на кофе: во сколько обойдется бюджетная поездка самолетом в Европу
5 декабря 18:00 В Варшаву на кофе: во сколько обойдется бюджетная поездка самолетом в Европу
543
Торт "Пьяная вишня" – рецепт домашней выпечки
5 декабря 15:48 Торт "Пьяная вишня" – рецепт домашней выпечки
Богданна Рибак 1432
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук