Французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо, известный своими киноработами "Звук и ярость", "Белая свадьба" и "Девушка из ниоткуда", умер в Париже 11 мая в возрасте 74 лет.

Об этом сообщила газета Monde со ссылкой на семью кинематографиста. В то же время обстоятельства смерти режиссера издание не уточняет.

Читайте также: Умер известный украинский шахматист Александр Вайсман

Агентство AFP со ссылкой на окружение кинематографиста сообщает, что он скончался в больнице в результате продолжительной болезни.

Бриссо получил две награды Каннского кинофестиваля – в 1988 году за фильм "Звук и ярость" он получил "Специальный приз молодежного жюри", а в 2003 году режиссер получил премию французской культуры "Кинематографисту года" за фильм "Тайные страсти".

В фильме 1989 года "Белая свадьба" снялась юная актриса Ванесса Паради, за свою роль она получила французскую премию "Сезар" в номинации "Наиболее многообещающая актриса".

В 2005 году режиссера приговорили к году лишения свободы за сексуальные домогательства к двум актрисам.

В 2012 году Бриссо стал победителем 64-го кинофестиваля в швейцарском городе Локарно и обладателем "Золотого леопарда" за фильм "Девушка из ниоткуда".



Жан-Клод Бріссо отримує "Золотого леопарда" за фільм "Дівчина нізвідки"