Умер легендарный музыкант Кенни Роджерс

Вчера, 20 марта, из жизни ушел культовый создатель кантри-музыки Кенни Роджерс. Он умер в возрасте 81 год в собственном доме в городе Санди-Спрингс, штат Джорджия. Представители звезды отметили, что смерть произошла по естественным причинам.

На личной странице легендарного американского вокалиста и композитора в твиттере появилось сообщение, которым родные и близкие объявили о его смерти. Кенни Роджерс ушел из жизни после успешной карьеры, которую он начал еще в 70-х годах прошлого века.

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Представители музыканта заверили, что его смерть наступила естественным путем в возрасте 81 год. Последние минуты своей жизни Кенни Роджерс провел в своем доме в городе Санди-Спрингс.

Роджерс мирно умер дома от естественных причин под наблюдением врачей и в окружении своей семьи,

– говорится в твитте.