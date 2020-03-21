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Умер легендарный музыкант Кенни Роджерс

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Вчера, 20 марта, из жизни ушел культовый создатель кантри-музыки Кенни Роджерс. Он умер в возрасте 81 год в собственном доме в городе Санди-Спрингс, штат Джорджия. Представители звезды отметили, что смерть произошла по естественным причинам.

На личной странице легендарного американского вокалиста и композитора в твиттере появилось сообщение, которым родные и близкие объявили о его смерти. Кенни Роджерс ушел из жизни после успешной карьеры, которую он начал еще в 70-х годах прошлого века.

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Представители музыканта заверили, что его смерть наступила естественным путем в возрасте 81 год. Последние минуты своей жизни Кенни Роджерс провел в своем доме в городе Санди-Спрингс.

Роджерс мирно умер дома от естественных причин под наблюдением врачей и в окружении своей семьи,
– говорится в твитте.

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle Потери LifeStyle
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