Умер российский рэпер Децл

Культовый российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный как Децл, умер в ночь со 2 на 3 февраля. Смерть музыканта подтверждают его родственники, предварительная причина – остановка сердца.

Об этом сообщают в соцсетях родные исполнителя.

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Так, о смерти музыканта написал его отец Александр Толмацкий на своей странице в Facebook.

"Кирилла больше нет", – написал он.

Российское издание "Известия" со ссылкой на концертного директора музыканта Павла Беленца сообщает, что предварительная причина смерти исполнителя – остановка сердца. Умер Децл после концерта в российском городе Ижевске.

После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо. Предварительная информация – у него произошла остановка сердца, и он умер,

– сказал Беленц.

Впоследствии смерть известного российского рэп-исполнителя подтвердила и его жена.

"Бог забрал любимого. RIP", – написала она на своей странице в Instagram.

Смерть Децла прокомментировала также его мать.

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. На его счету — музыкальные альбомы "Кто? Ты", "Уличный боец", "Detsl a.k.a. Le Truk" и другие.