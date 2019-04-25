Умерла 37-летняя Стефани Шерк: что известно про американскую актрису

Известная канадская модель и актриса Стефани Шерк умерла в возрасте 37 лет. Пока причина смерти неизвестна.

О потере Стефани сообщил ее муж Демиан Бичир на странице в Instagram. По его словам, любимая умерла "мирно".

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Это было тяжелое время в нашей жизни, и я не знаю, сколько времени мне понадобится, чтобы преодолеть эту боль,

– написал Демиан.

Стефани Шерк получила известность благодаря моделингу, после чего начала сниматься в сериалах "Мост", "Теленовелла", "C.S.I.: Киберпространство", комедии с Джессикой Альбой "День святого Валентина" и других проектах.

Последней ее работой стал фильм ужасов "Проклятие", что выходит на экраны в январе 2020 году. В ленте актриса снялась вместе с любимым Дамианом Бичиром.

Добавим, супруги познакомились в 2010 году, а через четыре года сыграли свадьбу. Общих детей у них не было.