Казак, который упал с лошади и умер на Хортице, оказался известным актером

Появилась информация о личности мужчины, который, по предварительной информации, смертельно травмировался, упав с лошади на острове Хортица в Запорожье. Кроме того, стали известны некоторые обстоятельства его смерти.

24 канал сообщал, что утром 23 марта по дороге в Хортицу с лошади упал мужчина в костюме казака. К сожалению, полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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Как сообщили на официальной Instagram-странице театра казацкого боя "Сечевые казаки", говорится о их коллеге Викторе Лейнерте.

"Наливайко, ты ушел как настоящий казак, на коне. Пусть земля тебе будет пухом. Ты – всегда с нами", – отметили в театре.

Также в сети распространяется информация о некоторых обстоятельствах его смерти – якобы казак ехал на лошади, ему стало плохо и он упал, однако в "Сечевых казаках" это не подтвердили.

Как рассказала представительница театра в комментарии 24 каналу, все причины смерти будут известны только по результатам судебно-медицинской экспертизы – разрешение на вскрытие должны предоставить в понедельник, 25 марта. Предварительно медики установили, что смерть могла наступить в результате проблем с сердцем.



Виктор Лейнерт был искусным наездником Виктор Лейнерт был искусным наездником

"Мы предполагаем, что он мог умереть на коне, а не упасть, как пишут некоторые издания. Перед этим с ним все было в порядке, и он даже поздоровался с крестьянами. Он хорошо знал лошадей и прекрасно с ними справлялся. Был опытным казаком", – отметила она.

По словам коллеги Виктора Лейнерта, он ехал на Хортицу сам (актеры утром забирают лошадей из театра и ведут их на место спектакля) и напарника рядом не было.

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Где на Хортице располагается театр "Сечевые казаки"

Женщина добавляет, тот, мужчина, которого СМИ называют напарником, на самом деле является водителем автомобиля, который проезжал мимо – именно он смотрел за лошадьми, пока актера осматривали медики. Кроме того, "скорую" на место никто не вызывал, а врачи ехали на вызов, с вызова и остановились, когда увидели, что на земле лежит мужчина.

Виктору Лейнерту было 50 лет. У него остались жена и двое детей. Как казак Наливайко он выступал на Хортице, где демонстрировал мастерство казацкого боя. Также Виктор был отличным наездником и участвовал в съемках фильмов.



Виктор Лейнерт был актером театра "Сечевые казаки"