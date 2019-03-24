Козак, що впав з коня та помер на Хортиці, виявився відомим актором

З'явилася інформація про особу чоловіка, який, за попередньою інформацією, смертельно травмувався, впавши з коня на острові Хортиця у Запоріжжі. Крім того, стали відомими деякі обставини його смерті.

24 канал повідомляв, що уранці 23 березня дорогою до Хортиці з коня упав чоловік у костюмі козака. На жаль, отримані ним травми виявилися несумісними життям.

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Як повідомили на офіційній Instagram-сторінці театру козацького бою "Січові козаки", мовиться про їхнього колегу Віктора Лейнерта.

"Наливайко, ти пішов як справжній козак, на коні. Хай земля тобі буде пухом. Ти – завжди з нами", – зазначили у театрі.

Також у мережі шириться інформація про деякі обставини його смерті – нібито козак їхав на коні, йому стало зле та він упав, проте у "Січових козаках" це не підтвердили.

Як розповіла представниця театру у коментарі 24 каналу, усі причини смерті будуть відомими лише за результатами судово-медичної експертизи – дозвіл на розтин мають надати у понеділок, 25 березня. Попередньо медики лише встановили, що смерть могла настати внаслідок проблем із серцем.

Віктор Лейнерт був вправним вершником

"Ми припускаємо, що він міг померти на коні, а не впасти, як пишуть деякі видання. Перед цим з ним все було гаразд, і він навіть привітався з селянами. Він добре знав коней і прекрасно з ними порався. Був досвідченим козаком", – зазначила вона.

За словами колеги Віктора Лейнерта, він їхав на Хортицю сам (актори вранці забирають коней з театру та ведуть їх на місце вистави) та жодного напарника поряд не було.

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Де на Хортиці розташовується театр "Січові козаки"

Жінка додає, той, чоловік, якого ЗМІ називають напарником, насправді є водієм автомобіля, що проїздив повз – саме він дивився за кіньми, поки актора оглядали медики. Крім того, "швидку" на місце ніхто не викликав, а лікарі їхали чи то на виклик, чи з виклику та зупинилися, коли побачили, що на землі лежить чоловік.

Вікторові Лейнерту було 50 років. У нього залишилися дружина та двоє дітей. Як козак Наливайко він виступав на Хортиці, де демонстрував майстерність козацького бою. Також Віктор був відмінним вершником і брав участь у зйомках фільмів.



Віктор Лейнерт був актором театру "Січові козаки"