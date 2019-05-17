В ярком платье и на каблуках: Иванка Трамп приняла участие в конференции

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Иванка Трамп
Иванка Трамп / Instagram / @ivankatrump

Дочь действующего президента США получает немалую поддержку общественности. Все потому, что Иванка Трамп поддерживает большое количество социальных и научных проектов, посещая тематические мероприятия.

На днях дочь главы Белого дома приняла участие в конференции, которую организовали представители платформы Salesforce. Мероприятие состоялось в Индианаполисе, что в штате Индиана.

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Во время встречи Иванка Трамп не только прослушала доклады ученых, но и презентовала программу "Залог успешности рабочих США". По ее словам, каждый американец должен иметь одинаковый доступ к профессиональной подготовке, о чем и заботится ее инициатива.

Однако не только важная тема привлекла внимание СМИ, но и эффектное появление Иванки Трамп. Для поездки она выбрала яркое красное платье с черными пуговицами и скромным вырезом. Свою стройную талию известная модница подчеркнула с помощью широкого лакового пояса. К одежде Иванка Трамп подобрала любимые туфли-лодочки на каблуках и едва заметные украшения.

Іванка Трамп в Індіані
Иванка Трамп в Индиане / Instagram / @ivankatrump

Стильний образ Іванки Трамп
Стильный образ Иванки Трамп / Instagram / @alwaysivanka


Иванка Трамп / Instagram / @ivankatrump

Іванка Трамп взяла участь в конференції
Иванка Трамп приняла участие в конференции / Instagram / @ivankatrump

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Иванка Трамп
Источник: LifeStyle 24
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