В Мариуполе проходит фестиваль современного искусства "Гогольfest 2019": яркие фото и видео
"Гогольfest" – одно из самых мощных культурных мероприятий в Украине. Уже второй раз он проходит в прифронтовом Мариуполе. До 1 мая жителей и гостей города ждет насыщенная программа: театральные выступления, перформансы и чтение пьес.
Главную музыкальную сцену фестиваля развернули в городском саду Мариуполя. Ежедневно с утра и до поздней ночи там запланированы выступления музыкантов.
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Кроме музыкальной сцены организаторы фестиваля подготовили и спектакли, балет, инсталляции, а также насыщенную театральную программу.
Изюминкой фестиваля стал арт-поезд, который привез гостей из Киева в Мариуполь. Старые вагоны, которые специально для фестиваля предоставила "Укрзализныця", получили новую жизнь.
Первый в Европе арт-поезд: смотрите фото
Так организаторы "Гогольфеста" решили привлечь еще большее внимание украинцев к мероприятию. Разрисовывали поезд художники из разных уголков Украины.
Фестиваль – международный, там можно увидеть выступления не только украинских групп и художников. Продлится он до 1 мая. Посмотреть программу мероприятия можно здесь.
"Гогольfest" считается одним из главных культурных событий в Украине, ведь проходит уже 10 лет подряд. Обычно проходил в столице, однако последние два года его проводят на Юге Украины. Гостям это очень нравится.
Организаторы считают, что фестиваль – это площадка для коммуникации между художниками разных сфер, между украинскими и иностранными формациями во всех видах искусства.
Основные локации фестиваля в Мариуполе