В оранжевом кроп-топе: Ратаковски показала идеальный пресс на прогулке – фото
Знаменитая модель Эмили Ратаковски умеет выглядеть эффектно не только в вечерних образах, но и во время простой прогулки. Звезда попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка вместе с мужем Себастьяном Бир-Маклардом.
Для выхода на прогулку с любимым Эмили подготовила откровенный наряд – ярко-оранжевый кроп-топ и облегающую юбку в тон.
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В открытой одежде Ратаковски продемонстрировала свою идеальную фигуру. Ее образ дополнили солнцезащитные очки и белые кроссовки. Традиционно супруги не скрывали чувств друг к другу.
Эмили Ратаковски с мужем / Getty Images
Эмили Ратаковски с мужем / Getty Images
В тот же вечер, 6 апреля, Эмили пришла на свадьбу знаменитого дизайнера Марка Джейкобса в эффектном желтом платье с глубоким декольте.
Эмили Ратаковски / Getty Images
Эмили Ратаковски / Getty Images