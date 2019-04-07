В оранжевом кроп-топе: Ратаковски показала идеальный пресс на прогулке – фото

39 Читати новину українською
Эмили Ратаковски с мужем Себастьяном Бир-Маклардом
Эмили Ратаковски с мужем Себастьяном Бир-Маклардом / www.gettyimages.com

Знаменитая модель Эмили Ратаковски умеет выглядеть эффектно не только в вечерних образах, но и во время простой прогулки. Звезда попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка вместе с мужем Себастьяном Бир-Маклардом.

Для выхода на прогулку с любимым Эмили подготовила откровенный наряд – ярко-оранжевый кроп-топ и облегающую юбку в тон.

Читайте также: Дизайнер Марк Джейкобс женился на своем любимом: фото со свадьбы

В открытой одежде Ратаковски продемонстрировала свою идеальную фигуру. Ее образ дополнили солнцезащитные очки и белые кроссовки. Традиционно супруги не скрывали чувств друг к другу.

Емілі Ратажковскі з чоловіком
Эмили Ратаковски с мужем / Getty Images

Емілі Ратажковскі з чоловіком
Эмили Ратаковски с мужем / Getty Images

В тот же вечер, 6 апреля, Эмили пришла на свадьбу знаменитого дизайнера Марка Джейкобса в эффектном желтом платье с глубоким декольте.

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Getty Images

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Getty Images

blog_ava
Шахтер – Динамо: онлайн матча Кубка Украины
сегодня
2262
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Мода Эмили Ратажковски
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
сегодня 20:02 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
Юлія Турелик 3551
Киевский торт – рецепт и советы по приготовлению
сегодня 10:04 Киевский торт – рецепт и советы по приготовлению
Богданна Рибак 1058
Куда пойти в Киеве в апреле: афиша самых интересных событий
6 апреля 18:01 Куда пойти в Киеве в апреле: афиша самых интересных событий
582
Рецепт домашнего сыра фета
6 апреля 14:57 Рецепт домашнего сыра фета
Богданна Рибак 314
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
6 апреля 10:01 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
7577
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук