В персиковом платье с обнаженными плечами: Эмбер Хьорд на премии в Вашингтоне

Голливудская актриса и скандальная экс-супруга Джонни Деппа Эмбер Хьорд посетила ежегодную премию, которую вручают женщинам за заслуги в области прав человека, Vital Voices Global Leadership в Вашингтоне.

В это время, когда СМИ разразились новостью о том, что актер Джонни Депп закрутил роман с 20-летней гоу-гоу танцовщицей русского происхождения Полиной Глен, Херд продолжает наслаждаться публичной жизнью. Так, Эмбер, которая известна своей поддержку феминистического движения, стала гостьей премии Vital Voices Global Leadership Awards.

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Известно, что ежегодное мероприятие организованное американской некоммерческой организацией Vital Voices, которая поддерживает права женщин-руководителей на участие в политической и экономической жизни страны.

Для выхода 33-летняя красавица надела бархатное платье персикового оттенка с цветочным принтом и открытыми плечами. Для завершения образа стилисты Хьорд подобрали аккуратную укладку волос и легкий макияж в тон наряда. Для теплых цветов одежды она примерила золотые туфли-лодочки на высоком каблуке.

Что известно о разводе Эмбер Херд и Джонни Деппа?

Звездные супруги прожили в официальном браке с 2015 по 2017 год. Причиной их развода стало заявление актрисы о домашнем насилии. После скандальной судебной тяжбы актриса смогла отсудить у экс-мужа семь миллионов долларов, которые пообещала отдать на благотворительность. После развода Джонни Депп дал интервью британскому журналу GQ. В нем актер рассказал, что никогда не делал надругательств над своей экс-супругой и в будущем не намерен связывать свою жизнь с любой другой женщиной. Впоследствии он начал собирать доказательства своей невиновности перед бывшей женой.