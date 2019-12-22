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В сеть попали пикантные фото Риты Оры без ретуши: как на самом деле выглядит фигура певицы

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Рита Ора в купальнике: фото с редактированием и без / Instagram / @ritaora

Британская певица албанского происхождения Рита Ора всегда демонстрирует безупречную фигуру в купальнике. Однако папарацци сделали другие снимки, на которых видно неидеальный пресс артистки.

Соответствующие фото опубликовало издание Just Jared. Фотографии Риты Оры в купальнике удалось сделать во время ее отдыха на острове Сен-Бартельми, заморской территории Франции. Вероятно, артистка не ожидала, что ее узнают папарацци, поэтому смело выбрала открытый красный купальник, который подчеркивал ее неидеальный живот.

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Допис, поширений Just Jared (@justjared)

В тот же день в сети Рита Ора опубликовала собственные фотографии с отдыха. Уже на них соблазнительная артистка позировала в серо-голубом пляжном наряде, который обнажал ее пышную грудь и делал талию безупречной. Фото прошли обработку в Photoshop, чтобы Рита Ора имела по-голливудски роскошный вид.

Кроме этого, знаменитая британка продемонстрировала еще один жаркий образ. Она показала голубой купальник такого же фасона, что и был на пляже. Фотографии для инстаграма звезда делала во время прогулки на элитной яхте, поэтому в своем блоге Ора уже показывала поклонникам райский отдых с потрясающим видом на океан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Отдых
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