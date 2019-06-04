В стильном тренче: Мелания и Дональд Трамп встретились с Терезой Мэй

Президентская чета США прибыла в Лондон с трехдневным визитом. В первый день, 3 июня, семейство Трампов посетило Букингемский дворец, где встретилось с королевой Великобритании Елизаветой II и другими представителями королевской семьи. Для второго дня президент США запланировал встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Мелания и Дональд Трамп встретились с премьером правительства Великобритании Терезой Мэй, которая 24 мая объявила о дате своей отставки – 7 июня 2019 года.

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Позировали перед объективами фотографов президент и первая леди США вместе с Терезой и Филиппом Мэй в центре Лондона на улице Даунинг-стрит, 10, где находится официальная резиденция лорд-казначея.

Добавим, после заявления об отставке Мэй, западные СМИ составили перечень потенциальных премьеров. О политиках, которые могут стать претендентами на пост главы правительства Объединенного королевства читайте здесь.

Для выхода Мелания, которую считают иконой стиля, надела платье-тренч бежевого цвета с черным поясом, который делает акцент на талии 49-летней жены Дональда Трампа. Дополняют ее образ черные туфли на шпильках и большая сумка в тон обуви.

Взамен Тереза ​​Мэй предпочла туфли на маленьком каблуке – kitten heel нежно голубого цвета, которые прекрасно смотрелись с ярким деловым костюмом в синем оттенке – "электрик".



Президентская чета США с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и ее мужем Филиппом / Getty Images

Президентская чета США с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и ее мужем Филиппом / Getty Images