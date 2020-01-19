В стильных костюмах и украшениях: Тина Кунаки снялась для глянца

22-летняя модель Тина Кунаки после свадьбы с Венсаном Касселем стала чуть ли не главной звездой всех таблоидов. Каждый выход манекенщицы тщательно рассматривают в сети, а глянцы охотно приглашают манекенщицу на стильные съемки.

На днях в инстаграме появились результаты очередной фотосессии с участием французской красавицы. Тина Кунаки согласилась стать главной звездой выпуска Tatler, для которого примерила стильные образы.

Смотрите также: Соблазнительная Тина Кунаки поделилась пикантными фото в купальнике

На кадрах, которые модель и представители журнала уже опубликовали в сети, видно, что зажигательная француженка красовалась перед камерой в брючных костюмах и тренче. Тина Кунаки решила не экспериментировать с имиджем, поэтому на страницах нового выпуска зрители смогут увидеть ее с пышными волнистыми волосами. Модель позировала в саду на фоне экзотических деревьев, что добавило роскоши ее образу.

Автором фотосессии стал Стефан Лисовски, который решил сделать акцент на естественной красоте Тины Кунаки. На многих кадрах модель представала крупным планом и демонстрировала стильные украшения от французского бренда Messika. Согласно анонсу, в новом номере Tatler Тина Кунаки поделилась размышлениями о роли соцсетей в современном мире и канонах красоты и женственности. Не обошли вниманием журналисты и вопросы о ее личной жизни: модель рассказала о браке со знаменитым актером Венсаном Касселем.