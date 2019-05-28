Рецепт клубничного варенья без варки ягод: пошаговая инструкция

Обычно клубничное варенье готовят по традиционному рецепту: засыпают ягоды сахаром и проваривают до готовности. Однако такое варенье можно приготовить без варки ягод. Такой способ является немного хлопотным, однако ягоды сохранят в себе больше витаминов.

В рецепте без варки ягод, клубника не ​​кипятится и не варится, а просто выдерживается в горячем сиропе, то есть ягоды не подвергаются прямой тепловой обработке. Таким образом, клубника сохраняет свой натуральный вкус, плотность и форму, но становится немного бледнее, так как отдает свой цвет и аромат сиропу. Для приготовления варенья нужно трижды проварить сироп, а остальное время уходит на пассивное ожидание. Минимум усилий – и варенье готово!

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Рецепт приготовления варенья без варки

Варенье "Быстрое"

Как приготовить варенье

Это один из вариантов приготовления быстрого десерта, на него придется потратить минимум свободного времени, но при этом можно получить прекрасный десерт. Стоит заметить, что для получения необходимой консистенции, следует применить блендер, а хранить готовое лакомство следует в холодильнике.

Ингредиенты:

– 520 граммов спелой клубники;

– 780 граммов сахарного песка.

Как приготовить клубничное варенье без варки ягод:

1. Ягоды промойте несколько раз в воде, удалите хвостики с клубники и положите на чистое полотенце для просушки.

2. Клубнику поставьте в глубокую миску, засыпьте половину емкости сахарным песком. Все составляющие взбейте блендером. Когда сахарные крупинки полностью растворятся, добавьте остатки сахарного песка и повторно взбейте блендером до полного растворения.



Этапы приготовления варенья

3. Не обязательно взбивать до полного растворения сахара, даже если часть крупинок осталась, впоследствии сахар растворится.

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4. Заранее простелиризуйте банки и крышки. К ним переложите заготовленное варенье. Плотно закройте крышками и отправьте в камеру холодильника.



Варенье хранится в течение трех месяцев

5. Такое варенье может сохранять свою свежесть в течение трех месяцев, но только при условии, что ягоды были тщательно промыты перед приготовлением десерта.

Варенье "Кусочками"

Десерт может храниться в холодильнике несколько месяцев. Для этого рецепта не нужно использовать блендер, ведь варенье не будет пюреобразной консистенции.

Ингредиенты:

– 1, 2 кг спелые ягоды клубники;

– 1,4 кг сахарного песка.

Как приготовить клубничное варенье без варки ягод:

1. Помойте ягоды клубники и удалите хвостики. Поставьте клубнику на полотенце, чтобы она высохла. Ягоды нарежьте небольшими кусочками.



Нарезайте клубнику небольшими кусочками

2. Плоды ягод ставьте в глубокую кастрюлю слоями, пересыпая сахарным песком. Остатки сахара засыпьте на верхний слой клубники.

3. Кастрюлю накройте крышкой и оставьте на ночь в холодильнике. За ночь ягоды дадут необходимое количество сока.

4. Полученную смесь перемешайте и еще раз оставьте на час в холодильнике. Между тем простерелизуйте банки и крышки.



Простой рецепт приготовления варенья из клубники

5. Готовый рецепт переставьте в банки и закрутите крышкой. После этого отправляйте в холодильник.

Приятного аппетита!