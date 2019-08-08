Куда пойти в Вене: впечатляющие места, которые должен увидеть каждый

Столица Австрии считается одним из самых комфортных для проживания городов в мире. Однако не только этим Вена привлекает потоки туристов. Она поражает своей историей, архитектурой, величественными дворцами, площадями и театрами. О красивых местах Вены, которые должен увидеть каждый, – читайте дальше.

Венская опера

Венская государственная опера является крупнейшим оперным театром в Австрии и одним из лучших оперных театров мира. Ее построили в 1863–1869 годах в неоренессансном стиле. Она поражает своим величием и красотой, однако так было не всегда.

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Сначала здание страдало от жесткой критики со стороны местных жителей, которые называли его "каменной черепахой". Двое архитекторов, вложивших всю душу в оперу, очень болезненно воспринимали весь этот негатив. В конце концов Эдуард Нюлль покончил жизнь самоубийством, а месяц спустя его коллега Август Сикардсбург умер от инфаркта.

Впоследствии кайзер Франц Иосиф, который влиял на мнение общественности, перестал так критично высказываться в адрес культурных памятников и ситуация улучшилась.



Венская опера

Интересно, что в Венской опере играют по 285 спектаклей в год – это рекордно много. А самые длительные аплодисменты в опере длились более 70 минут. Так зрители отреагировали на окончание спектакля "Отелло" в 1991 году. А певец – гениальный Доминго – за все это время успел поклониться людям более 100 раз.

Где находится Венская опера? Легендарную оперу можно найти по адресу Opernring 2, 1010 Wien.

Как сэкономить? Цены на билеты в одну из лучших опер мира немного кусаются, но можно попасть внутрь и насладиться спектаклем почти даром! За полтора часа до начала действа в кассах распродают стоячие билеты, их цена колеблется от 2 до 4 евро с человека. Однако, чтобы получить желаемые билеты, нужно выстоять в очереди. Советуем приходить минимум за четыре часа до начала спектакля.



Венская опера внутри

Дворец Хофбург

Роскошный дворец, насчитывает 2600 комнат и залов, он более 600 лет был зимней резиденцией австрийских императоров. В наши дни – это главная резиденция президента страны.



Дворец Хофбург

Комплекс зданий сегодня занимает 240 тысяч квадратных метров и состоит из 19 дворцов. Они разделены на части:

►Alte Burg (Старая крепость), которая позднее получила название Schweizertrakt (Швейцарское крыло) – там до сих пор хранятся регалии Священной Римской и Австрийской империи.

Сокровищница дворца Хофбург

► Stallburg (Придворные конюшни) – сегодня там можно увидеть лучших "липицианских" жеребцов или так называемых "венских липицианов". Ежедневно, кроме понедельника, вы можете увидеть их во время утренних тренировок.

►Amalientrakt (крыло Амалии) – отдельное здание, названное в честь императрицы Амалии. Последней жительницей была императрица Элизабет, более известная под именем Сисси. Ее апартаменты сегодня открыты для посещения туристов.

Кстати, она одна из первых женщин, который начали следить за фигурой. До наших дней дошли слухи о том, что у нее был собственный тренажерный зал. который сделали для нее из подручных материалов.



Аппартаменты Сисси

► Reichskanzleitrakt (Крыло Императорской канцелярии) – с середины 19 века канцелярия была преобразована в апартаменты императора Франца-Иосифа. Сегодня они открыты для посещения и позволяют понять, каким же был император в домашней обстановке.

Где находится дворец Хофбург? Императорская резиденция расположена в самом сердце города, на площади Микаэльплатц. Точный адрес – Michaelerkuppel, A-1010 Wien.

Как сэкономить? Можно просто прогуляться по территории дворца, не заходя внутрь. Если вы планируете интенсивное посещение музеев – есть смысл приобрести Vienna City Сard. Карта на 24 (17 евро), 48 (25 евро) или 72 часа (29 евро) обеспечивает бесплатный проезд на любом общественном транспорте в пределах города, а также скидки при посещении достопримечательностей.

Собор Святого Стефана

Собор Святого Стефана является национальным символом Австрии и Вены, именно он изображен на австрийских монетах номиналом в 10 центов. Первое упоминание о соборе датируется 1221 годом, но свой современный вид он получил только в 1511 году. Интересно, что собор не пострадал от бомбардировок во время Второй мировой войны, а вот банальный огонь едва не уничтожил сооружение. Полное восстановление завершилось лишь в 1960 году.

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Если говорить в цифрах, то высота южной башни составляет 136,44 метра – это почти как 20-этажное здание. Покрытие кровли состоит из 230 тысяч цветных черепиц, которыми выложены изображения национального герба и герба города Вены. В звоннице 23 колокола, но используются только 20 из них.



Собор Святого Стефана

Немножко жуткое! Именно в этом соборе состоялась свадьба Моцарта и его похороны. Под собором расположены катакомбы – подземное кладбище времен Карла VI, который запретил хоронить людей на старых кладбищах на территории города, поэтому под зданием покоятся до 11 тысяч тел. А в отдельной комнате под собором похоронены 72 члена семьи Габсбургов.

Где находится Собор Святого Стефания? Собор расположен недалеко от дворца Хофбург, туда легко можно дойти пешком. Точный адрес – Stephansplatz 3, 1010 Wien.

Вход в собор бесплатный, но поход в катакомбы или на смотровую площадку будут стоить 5–6 евро.

Дворец Шенбрунн

Говорят, что именно здесь сосредоточено все величие Вены. Именно во дворце Шенбрунна располагалась летняя резиденция австрийских императоров Габсбургов. Дворец построен в стиле барокко, в нем 1441 помещения, 45 из них доступны для осмотра туристами.

Именно здесь когда-то жили знаменитые Мария Терезия, император Франц-Иосиф, императрица Элизабет и другие правители Австрийской империи. А в Зеркальном зале музицировал юный шестилетний вундеркинд – Моцарт. Впечатляющий дворцовый парк Шенбрунн открыт для посетителей весь год.



Дворец Шенбрунн

Где находится дворец Шенбрунн? Невероятный дворец можно найти по адресу – Schönbrunner Schloßstraße 47, 1130 Wien.

Вход в парковый комплекс бесплатный. Поэтому платить придется только, если решите осмотреть роскошные интерьеры дворца.

Студенческий городок

Чтобы уравновесить впечатления от классической Вены, стоит пойти погулять в студенческий городок местного экономического университета. Это целое скопление футуристических зданий, которые построены по последнему слову архитектуры и дизайна.

Неординарный студенческий городок

Где находится студгородок? Футуристические здания ищите по адресу Welthandelspl. 1, 1020 Wien.

Дом Хундертвассера

На фоне величественных дворцов Вены дом Хундертвассера выглядит разительно другим. Строение напоминает сказочную избушку с необычными фигурами, статуями на фасаде, асимметричными колоннами и живыми кустами, растущими прямо на стенах и крыше.



Колоритный дом Хундертвассера

Построив дом по заказу городских властей, архитектор-художник Фриденсрайх Хундертвассер не взял денег за свое творение, сказав, что этот дом является его душой – и он просто счастлив, что на этом месте не построили что-нибудь уродливое. К слову, при строительстве здания было использовано восемь типов окон, а все линии и формы намеренно асимметричные.

Где находится дом Хундертвассера? Впечатляющее здание можно увидеть на улице Kegelgasse 36-38, 1030 Wien.

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