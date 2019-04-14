Видео дня: Виктория Бекхэм на шпильках несет пакеты с продуктами

Звездная чета Бекхэмов любит пошутить друг над другом и рассказать об этом поклонникам в социальных сетях. Так, муж британского дизайнера Виктории Бекхэм Дэвид показал курьезный ролик, как его любимая жена перебегает дорогу с продуктами.

Забавное видео из Калифорнии 14 апреля опубликовал Дэвид Бекхэм в Instagram-Stories.

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В коротком ролике видно, как Виктория идет к машине с огромными пакетами апельсинов и манго в руках. Потом муж показал, как один из апельсинов даже упал на дорогу.

Фанаты Виктории обратили внимание на то, что дизайнер, как всегда, была одета стильно и на высоких каблуках.

"Всегда стильная, люблю ее", "Дэвид, помоги Виктории", – пишут пользователи в сети.

Смотрите курьезное видео: Виктория Бекхэм несет продукты