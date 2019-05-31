Вкусный десерт из клубники и творога: рецепт
Десерт с клубникой – отличный летний вариант для перекуса. Предлагаем рецепт очень простого клубничного десерта, который будет вкусным и полезным.
Читайте также: Рецепт малинового лимонада, который освежит в жару
Рецепт клубничного десерта с желатином и творогом:
Ингредиенты:
Творог – 200 г;
Яичный белок – 1 шт;
Сахар – 1 ст.л. без горки;
Ванилин щепотка;
Клубника – 200 г
Яблочный или виноградный сок – 100 мл;
Желатин 5 г
Мята для украшения;
Рецепт приготовления пошагово:
1. В блендере хорошо взбейте творог, белок, сахар, ванилин и несколько ягод.
2. Наполовину заполните жаропрочные баночки творожной массой. Запекать в течение 12-15 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Дайте остыть.
3. Желатин залейте соком и оставить на 20 минут. Затем слегка разогрейте, чтобы желатин растворился. Но не кипятите.
4. Клубнику нарежьте, выложите на творог и залейте желе. Поставьте в холодильник застывать. Украсьте десерт листиками мяты.
Выбор редакции
-
Свидетели шаурмы: Евгений Клопотенко потроллил звезд и предложил название своей партиисегодня , 14:31
-
Песня "Скрябина" зазвучала на итальянском: эксклюзивное интервью с певцом Оливером Альфонсосегодня , 11:31
-
Создатели сериала "Чернобыль" ответили на обвинения в плагиате : подробности30 мая , 22:04