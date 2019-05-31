Вкусный десерт из клубники и творога: рецепт

Десерт с клубникой – отличный летний вариант для перекуса. Предлагаем рецепт очень простого клубничного десерта, который будет вкусным и полезным.

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Рецепт клубничного десерта с желатином и творогом:

Ингредиенты:

Творог – 200 г;

Яичный белок – 1 шт;

Сахар – 1 ст.л. без горки;

Ванилин щепотка;

Клубника – 200 г

Яблочный или виноградный сок – 100 мл;

Желатин 5 г

Мята для украшения;

Рецепт приготовления пошагово:

1. В блендере хорошо взбейте творог, белок, сахар, ванилин и несколько ягод.

2. Наполовину заполните жаропрочные баночки творожной массой. Запекать в течение 12-15 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Дайте остыть.

3. Желатин залейте соком и оставить на 20 минут. Затем слегка разогрейте, чтобы желатин растворился. Но не кипятите.

4. Клубнику нарежьте, выложите на творог и залейте желе. Поставьте в холодильник застывать. Украсьте десерт листиками мяты.