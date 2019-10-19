Владимир Зеленский встретился с представителями украинского шоу-бизнеса: фото

В пятницу, 18 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром культуры Владимиром Бородянским и представителями культуры, науки и шоу-бизнеса. Что обсуждалось на мероприятии и кто из украинских звезд пришел – читайте в материале.

На мероприятии Зеленский заявил, что поддержка украинской культуры является составной информационной политики. Об этом говорится на сайте президента.

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Так, президент Украины добавил, что люди верят представителям культуры больше, чем политикам. Также Владимир Зеленский отметил, что нужно формировать проукраинскую ментальность у тех, кто живет на подконтрольных Украине территориях.

Есть разные люди в Украине, и наша миссия – чтобы мы жили в одном пространстве, независимо от языка, национальности, религии... И это возможно сделать только с вами, потому что культура, наука, спорт – это всегда очень большие победы, которые люди чувствуют независимо от того, где живут – даже те люди, которые по каким-то причинам не смогли выехать из оккупированных территорий,

– заявил глава государства.

Зеленский встретился с представителями украинского шоу-бизнеса / Пресс-служба​

Украинский президент отметил, что отечественная культура, в частности кинопроизводство, должна быть направлена на формирование имиджа Украины как демократической, свободной, положительной страны.

"Это должно быть и в песнях, и в театре, и в кино, и в спорте. Это настроение в целом мы хотим передать", – добавил он.

На встрече можно заметить многих украинских звезд: Тина Кароль, Потапа и Ирину Горову, Дзидзьо, Екатерину Кухар, Ольгу Сумскую и других.