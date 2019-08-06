Vogue представил обложку с Ириной Шейк и пародией на нее: забавное сравнение

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Ирина Шейк
Ирина Шейк / Instagram / @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк, которая потрясла мир новостью о разрыве с отцом ее ребенка Брэдли Купером, вернулась к насыщенному рабочему графику. Звезда снялась для обложки португальского глянцевого журнала Vogue.

Яркий снимок с Ириной Шейк из фотосессии издание показало на своей странице в Instagram и добавило, что это первая обложка. Что интересно, как сообщил глянец Vogue, они подготовили и вторую обложку. Номер выйдет в продажу 7 августа.

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В съемке российская супермодель и экс-возлюбленная Купера снялась в свитере теплого оранжевого цвета. Дополнением образа стали крупные белые серьги и насыщенный макияж в коричневых оттенках. Шейк позировала в объективе фэшн-фотографа Бранислава Симончика.


Ирина Шейк для Vogue / Instagram / @irinashayk

Образ Ирины решила спародировать популярная австралийская актриса Селеста Барбер, которая стала известной благодаря своим забавным интерпретациям звезд в Instagram. Интересно, что за женщиной в социальных сетях следят около 6 миллионов человек, среди которых – мировые знаменитости.

Португальский Vogue поддержал юмористическую пародию на Ирину Шейк и решил сделать для номера две обложки!

Селеста Барбер приняла наш вызов и воссоздала обложку Ирины Шейк. Конечный результат был настолько хороший, что она заслуживала своего издания. Две обложки, одна и та же тема и много юмора. В конце концов, это все дело вкуса. Или нет. Вам решать,
– говорится в подписи на странице португальского глянца в Instagram.


Пародия Селесты Барбер на Ирину Шейк / Instagram / @irinashayk

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Ирина Шейк Мода Курьезные новости
Источник: LifeStyle 24
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