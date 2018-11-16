Winter is coming: как подготовиться к горнолыжному сезону еще осенью

Несмотря на то, что многие люди скептически относятся к зиме, она имеет ряд существенных преимуществ. Кроме атмосферных и семейных праздников, зимой можно вдоволь кататься на лыжах и сноуборде. И чтобы зимний отдых прошел для вас с максимальным комфортом, мы создали ряд практических советов, как подготовиться к горнолыжному сезону еще осенью и сэкономить свое время и деньги.

1. Выберите горнолыжный курорт

Начните планирование своего зимнего отдыха по выбору страны. Украине повезло обладать живописными горами среди своих географических богатств. Впрочем зимний отдых в Украине не является существенно дешевле европейского и, к сожалению, уступает сервисом. 7 из 20 лучших мировых горнолыжных курортов мира по версии The Telegraph расположены в Италии и Австрии. Если вы мечтаете о сказочном отдыхе, то можете остановить свой выбор на одной из этих стран.

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Вы можете или самостоятельно спланировать путешествие: найти и забронировать жилье, арендовать снаряжение и организовать добирание или же обратиться в туристическую компанию, которая сделает это за вас. Из преимуществ: они учтут ваши пожелания, бюджет и сэкономят немного времени. Как правило, компании предусматривают прямой трансфер из Украины в выбранный курорт.

Не стоит медлить с бронированием, чем раньше вы выберете курорт, тем дешевле обойдется путешествие.

Лучше всего бронировать отдых осенью, хотя цены на курорты известны уже летом, поэтому можно и раньше. Это дает возможность сэкономить 10-20% от всей суммы. И если в Европе – это норма, то в Украине только учатся планировать путешествия не в последний момент.

Например, в Австрии в начале осени 80% лучших курортов уже забронированы, поэтому люди не откладывают выбор места отдыха на последний момент, ведь это их комфорт и деньги,

– рассказала директор Trident Ирина Мала, которая уже 20 лет занимается путешествиями, в частности, и зимним туризмом.

Также по дороге к горнолыжным курортам есть целые городки, обустроенные для шопинга, где продаются вещи самых известных брендов мира по сниженным ценам. Предупредите агентство, если вам важна такая опция, как "шопинг". Более того, туристические агентства могут иметь договоренности с известными сетями, вроде, McArthur Glen. Поэтому, если вы любитель шоппинга, обязательно уточните у своего туристического агентства за сертификат на скидку. Или выбирайте те компании, которые гарантированно предоставляют его.



Готовьтесь к зимнему сезону правильно / Google

2. Подготовьте снаряжение

Чем раньше вы начнете подготовку к зимнему сезону, тем дешевле это обойдется. Если начать еще летом, то можно сэкономить до 30-40% и чем ближе к зимнему сезону, тем выше цены.

Самое важное это подобрать снаряжение по размеру – с этим вам помогут в любом магазине снаряжения. И если с выбором зимней одежды все довольно просто и очевидно, то с выбором обуви для сноуборда или лыж (ботов) возникает больше всего трудностей. Не упустите воспользоваться помощью консультанта в магазине и не торопитесь с выбором. Примерьте их несколько раз и убедитесь, что вам максимально комфортно. Есть риск того, что если вы выберете плохое снаряжение, то неудачный опыт катания отобьет желание кататься впринципе. То же самое касается выбора самого снаряжения – сноуборда или лыж. Попросите, пусть в магазине вам объяснят принцип, по которому их стоит выбрать – соотношение вашего веса и роста к размеру снаряжения.

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Если вы начинающий, то купите защиту. Ключевая разница между сноубордистами и лыжниками – это точки, которые травмируются. Если у вас первый сезон на сноуборде, то приобретите защиту на запястья, колени и копчиковую кость – наибольшая нагрузка при падениях выпадает именно на них. И, конечно, не забудьте о шлеме.

Если у вас уже второй сезон, то стоит позаботиться и о защите для спины. Лыжникам несколько проще, ведь при падении лыжи отстегиваются, на сноуборде такого нет. Поэтому главное на лыжах – это защитить голову. Впрочем, главная защита – это хорошая физическая форма. Если вы занимаетесь спортом – посещаете зал или катаетесь на велосипеде, то начать кататься на лыжах или сноуборде будет в разы проще,

– рассказал Дмитрий Романов, владелец магазина снаряжения Boomerang.

Весной, после завершения сезона, главное "законсервировать" свое снаряжение – заплавить поврежденный тефлон, отрихтовать поврежденный кант и нанести специальную защитную пленку, чтобы не началась коррозия металлического канта, что может привести к разрушению снаряжения. Это можно сделать, как в домашних условиях, если есть необходимая техника, так и в магазине снаряжения на профессиональной машине.

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3. Приобретите Ski pass в период скидок

Во время открытия сезона (Ski-opening) в середине декабря отели предлагают скидку на "ски пассы". То есть, если на европейском курорте Ski pass по обычной цене стоит 200 евро, то в период скидок его можно приобрести за 130 евро/неделя (4160 гривен). Например, на украинском курорте Буковель цена в разы выше и будет варьироваться от 5800 грн до 7540 грн за неделю. Чтобы не пропустить распродажи или скидки на "ски пассы" – подпишитесь на E-mail-рассылки курортов, которые вам интересны, или проконсультируйтесь с личным трэвел-менеджером.

В честь открытия сезона часто организовывают концерты со звездами или масштабные и зрелищные события, поэтому можно совместить активный отдых и развлечения. В одном из самых известных курортов мира Ischgl в Австрии на закрытии сезона выступит Lenny Kravitz.

И если в декабре в городе может не быть снега, то в горах он точно будет "настрелянный". В Европе Рождество празднуют 25 декабря, а это значит что период Ski-opening всегда сопровождается рождественской атмосферой и праздничным настроением. Итак, на украинское Рождество вы вернетесь, заряженные классными эмоциями.



Зима на курорте St Anton, Австрия / The Telegraph

4. Подготовьте свое тело

Перед поездкой очень важно посетить зал или хотя бы в домашних условиях подготовить тело к физическим нагрузкам. Тогда на следующий день после катания вы продолжите наслаждаться отдыхом, а не будете бороться с крепатурой. То же касается первого дня катания. Зимний отдых является травматичным. Впрочем, легкая зарядка перед самым катанием уменьшает риски травмировать себя. Достаточно разогреть мышцы и растягиваться за 30 минут до катания. Если вы опытный лыжник/сноубордист, то в гимнастических залах с батутами можно тренироваться выполнять сложные трюки и фигуры. В некоторых залах позволяют тренироваться со снаряжением.

5. Приобретите страховку

Это ваша гарантия, что вам окажут экстренную медицинскую помощь, полечат и вернут в родные края. Но обязательно убедитесь, что приобретенная страховка покрывает горнолыжный отдых, ведь травмы от экстремальных видов спорта часто не входят в базовый перечень услуг. Также убедитесь, что она будет действовать не только в той стране, где вы будете отдыхать, но и в странах, которые будете проезжать. Можно быть максимально осмотрительным, впрочем со страховкой вам будет спокойнее.

Автор: Орися Химьяк, журналист, специалист по вопросам коммуникации и пиара