Wizz Air организовал распродажу билетов со скидкой 30%: самые дешевые перелеты из Украины

Только сегодня, 2 декабря, авиакомпания Wizz Air организовала распродажу авиабилетов. Акция называется "розовый понедельник", которая дает 30% скидки на полеты для всех посетителей сайта.

Скидка 30% на покупку авиабилетов действует до двух часов ночи 3 декабря, также она работает для членов Wizz Discount Club.

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Так, большая разница и скидка ощутимы при покупке дорогих билетов. Но также и на бюджетных рейсах можно сэкономить. Самые дешевые цены на билеты есть в марте. Редакция LifeStyle 24 пересмотрела сайт Wizz Air, чтобы проанализировать куда именно и с каким бюджетом можно улететь в период с декабря 2019 года по март 2020 года.

Львов – Лондон – Львов

Интересно то, что одними из самых дешевых билетов является перелет в Лондон. Со Львова это будет стоить около тысячи гривен. Добавим, что для поездки в Великобританию обязательно надо иметь визу. Как получить туристическую визу самостоятельно – читайте здесь.

Львов – Вильнюс – Львов

Перелет в столицу Литвы 24-27 января будет стоить со скидкой около 1050 гривен.

Киев – Вена – Киев

На скриншоте: 4-10 февраля, 1240 гривен.

Львов – Ларнака – Львов

На скриншоте: 9-13 декабря, 1340 гривен.

Львов – Франкфурт Хан – Львов

На скриншоте: 2-6 марта, 750 гривен.

Киев – Рига – Киев

На скриншоте: 4-8 февраля, 1050 гривен.

Киев – Афины – Киев

На скриншоте: 17-24 декабря, 1540 гривен.

Львов – Вроцлав – Львов

На скриншоте: 9-16 февраля, 540 гривен.

Добавим, Wizz Air позволяет брать в салон одну сумку размером максимум 40х30x20 см без оплаты услуги приоритетной посадки. Итак, если вы берете чемодан на ручную кладь, за нее тоже придется доплатить.

Куда летает Wizz Air из Киева / инфографика 24 канала



Куда летает Wizz Air со Львова / инфографика 24 канала

Куда летает Wizz Air из Харькова, Одессы и Запорожья / инфографика 24 канала

Что известно о Wizz Air?Наибольший лоукост-перевозчик в Венгрии. Авиакомпания осуществляет пассажирские перевозки преимущественно в страны Европы, а также в Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан. В общем компания обслуживает примерно 450 маршрутов и соединяет 129 направлений в 38 странах мира. В 2018 году оборот компании составил €1,948 миллиарда, чистая прибыль составила €275.1 млн.