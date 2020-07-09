YUNA-2020: победители музыкальной церемонии

Престижная церемония YUNA-2020 из-за пандемии коронавируса сегодня, 9 июля, проходит онлайн. Церемония объявления победителей началась в 12:30, где первые звезды украинского шоу-бизнеса узнали, победили ли они в премии. Кто получил заветные статуэтки – читайте на LifeStyle 24.

Музыкальная церемония YUNA-2020, которая должна была проводиться еще во Дворце "Украина" в Киеве в марте, подверглась множеству изменений из-за пандемии коронавируса. Организаторы решили провести ее онлайн 9 июля, чтобы избежать риска распространения коронавируса среди гостей мероприятия, сообщает 24 канал.

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Поэтому уже сегодня стали известны имена триумфаторов девятой церемонии YUNA-2020. Конверты с именами победителей открыли члены Экспертного совета премии, среди которых Фагот из ТНМК, продюсер Ирина Горовая, саундпродюсер Вадим Лисица и многие другие.

Онлайн-трансляция премии YUNA-2020: смотреть онлайн

Стоит добавить, что 9 марта прошла пре-пати премии YUNA, на которой объявили первых победителей в 4 номинациях. Статуэтки уже получили Аlyona Аlyona, MONATIK, Alina Pash, Луна и MARUV.

Стоит знать Номинанты YUNA-2020

Победители премии YUNA-2020

Лучший артист

MONATIK

Лучшая певица

NK(Настя Каменских)

Лучшая поп-группа

"Время и Стекло"

Лучшая рок-группа

Антитела

Лучшая песня

"Время и Стекло" – "Дим"

Лучшая песня на иностранном языке

MONATIK – LOVE IT Ритм

Лучший саундтрек к фильму

DakhaBrakha – "Пливе човен" (фильм "Вулкан")

Лучший дуэт

Аlyona Аlyona и Alina Pash – "Падло"

Лучший альбом

MONATIK – LOVE IT Ритм

Аlyona Аlyona – "Пушка"

Лучший клип

MONATIK – LOVE IT Ритм

Открытие года

Jerry Heil

Лучший эстрадный хит

Оля Полякова – "Любовница"

Лучше концертное шоу

MONATIK – LOVE IT Ритм