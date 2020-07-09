YUNA-2020: победители музыкальной церемонии
Престижная церемония YUNA-2020 из-за пандемии коронавируса сегодня, 9 июля, проходит онлайн. Церемония объявления победителей началась в 12:30, где первые звезды украинского шоу-бизнеса узнали, победили ли они в премии. Кто получил заветные статуэтки – читайте на LifeStyle 24.
Музыкальная церемония YUNA-2020, которая должна была проводиться еще во Дворце "Украина" в Киеве в марте, подверглась множеству изменений из-за пандемии коронавируса. Организаторы решили провести ее онлайн 9 июля, чтобы избежать риска распространения коронавируса среди гостей мероприятия, сообщает 24 канал.
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Поэтому уже сегодня стали известны имена триумфаторов девятой церемонии YUNA-2020. Конверты с именами победителей открыли члены Экспертного совета премии, среди которых Фагот из ТНМК, продюсер Ирина Горовая, саундпродюсер Вадим Лисица и многие другие.
Онлайн-трансляция премии YUNA-2020: смотреть онлайн
Стоит добавить, что 9 марта прошла пре-пати премии YUNA, на которой объявили первых победителей в 4 номинациях. Статуэтки уже получили Аlyona Аlyona, MONATIK, Alina Pash, Луна и MARUV.
Стоит знать Номинанты YUNA-2020
Победители премии YUNA-2020
Лучший артист
MONATIK
Лучшая певица
NK(Настя Каменских)
Лучшая поп-группа
"Время и Стекло"
Лучшая рок-группа
Антитела
Лучшая песня
"Время и Стекло" – "Дим"
Лучшая песня на иностранном языке
MONATIK – LOVE IT Ритм
Лучший саундтрек к фильму
DakhaBrakha – "Пливе човен" (фильм "Вулкан")
Лучший дуэт
Аlyona Аlyona и Alina Pash – "Падло"
Лучший альбом
MONATIK – LOVE IT Ритм
Аlyona Аlyona – "Пушка"
Лучший клип
MONATIK – LOVE IT Ритм
Открытие года
Jerry Heil
Лучший эстрадный хит
Оля Полякова – "Любовница"
Лучше концертное шоу
MONATIK – LOVE IT Ритм