Жерар Депардье оформил прописку в российском Новосибирске

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Жерар Депардье
Жерар Депардье / www.gettyimages.com

Скандальный французский актер, который является гражданином России, Жерар Депардье оформил прописку в российском Новосибирске.

Об этом сообщила представитель актера Юлия Мосман, пишет ТАСС.

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По его словам, Мосман, изменение прописки актера связана с "развитием совместных с регионом культурных и деловых проектов".

"Депардье планирует заниматься циклом документальных фильмов о России, посвященных различным регионам и городам страны", – говорится в источнике.

Поэтому известно, что Депардье не останется жить в Сибири, но планирует регулярно ее посещать. Актер прилетел в Новосибирск в воскресенье, 2 декабря, и подал заявление на оформление прописки в городе.

Напомним, российское гражданство Депардье получил в 2013-м году, но живет в Париже.

Как известно, Министерстве культуры Украины составило список из 567 человек, которые "угрожают национальной безопасности Украины". В этот список попал и французский актер, известный своими антиукраинскими заявлениями. Впоследствии в 2015 году служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны Депардье сроком на 5 лет.

Теги: LifeStyle Новости России Кино
Источник: Lifestyle
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