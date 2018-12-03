Жерар Депардье оформил прописку в российском Новосибирске
Скандальный французский актер, который является гражданином России, Жерар Депардье оформил прописку в российском Новосибирске.
Об этом сообщила представитель актера Юлия Мосман, пишет ТАСС.
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По его словам, Мосман, изменение прописки актера связана с "развитием совместных с регионом культурных и деловых проектов".
"Депардье планирует заниматься циклом документальных фильмов о России, посвященных различным регионам и городам страны", – говорится в источнике.
Поэтому известно, что Депардье не останется жить в Сибири, но планирует регулярно ее посещать. Актер прилетел в Новосибирск в воскресенье, 2 декабря, и подал заявление на оформление прописки в городе.
Напомним, российское гражданство Депардье получил в 2013-м году, но живет в Париже.
Как известно, Министерстве культуры Украины составило список из 567 человек, которые "угрожают национальной безопасности Украины". В этот список попал и французский актер, известный своими антиукраинскими заявлениями. Впоследствии в 2015 году служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны Депардье сроком на 5 лет.