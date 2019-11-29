Зимнее шоу "Winterra. Легенда сказочного края" возвращается в 5D: что об этом надо знать

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Winterra. Легенда сказочного края стартует / Пресс-служба ВДНХ

Легендарное зимнее шоу "Winterra. Легенда сказочного края" возвращается на ВДНХ. Зрителей ждет новый формат 5D: актеры будут играть роли и взаимодействовать с залом в пяти плоскостях концерт-холла. Шоу будет дополнено визуальными спецэффектами, графикой и живым вокалом. Премьера шоу состоится 12 декабря.

На зимние праздники Концерт-Холл ВДНХ превратится в сказочный край Winterra, где царит Мороз, в существование которого почти никто не верит. Сможет изменить ход истории только главный герой – старший брат, котороый будет преодолевать холод, метель и множество препятствий, чтобы найти Мороза и вернуть младшего брата домой.

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В основу нынешнего шоу "Winterra. Легенда сказочного края" легли 5 D-составляющих: Dобрая история, Dрайвовые танцевальные и акробатические номера, уDивительный вокал, Dрагоценные воспоминания детства и Dейство, которое стоит увидеть.

Где: Концерт-холл ВДНХ (павильон № 9), ул. Академика Глушкова, 1
Когда: 12 декабря 2019 – 19 января 2020 года
Билеты можно приобрести по ссылке здесь.

Головний герой
Главный герой

Актерский состав пополнится профессиональными акробатами и гимнастами. Главные герои, которых полюбили зрители в прошлом сезоне, останутся неизменными. Роль Мороза сыграет ведущий актер театра "КОЛЕСО" Эдуард Кихтенко, старшим братом, который отправится в край Winterra, станет участник музыкальных конкурсов и победитель "Славянского базара" Александр Балабанов, а рассказчиком выступит харизматичный певец и телеведущий Василий Зверев. Они не только будут удивлять зрителей актерской игрой, но и рассказывать историю в песнях, которые специально для шоу написал Юрий-Юркеш Юрченко.

Мороз
Мороз 

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Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Новогодние праздники Новости Киева Афиша Новости культуры
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