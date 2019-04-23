Звезды нью-йоркской джазовой сцены сыграют концерт в Киеве

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Benito Gonzalez Trio
Benito Gonzalez Trio / kh.vgorode.ua

Американские знаменитости из трио Benito Gonzalez Trio приехали в Украину, чтобы 23 апреля дать потрясающий концерт в рамках европейского тура. Событие состоится в Caribbean Club Concert Hall в Киеве.

В состав трио, которое будет радовать выступлением киевских сторонников, входят джазовый пианист Бенито Гонсалес, контрабасист Эссиет Окон Эссиет и молодой итальянский барабанщик Алессандро Д'Анна. Недавно музыкальное трио записало альбом-трибьют Passion Reverence Transcendence, с которым отправилось в гастрольный тур по миру. Как известно, работа стала посвящением одному из величайших пианистов в истории джаза – Маккою Тайнеру.

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Как известно, лидер трио Бенито Гонзалез открылся миру как победитель Great American Jazz Piano Competition (2005), а также стал двукратным номинантом премии Грэмми и обладателем многих престижных наград. Именитое издание JazzTimes называет Гонсалеса "одним из лучших новых джазовых пианистов".

Поэтому не сомневайтесь и проведите сегодняшний вечер вместе с волшебным Benito Gonzalez Trio! Билеты на концерт вы можете найти здесь. Начало в 20:00.

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Теги: Новости Киева LifeStyle Новости Украины Концерты Музыка Новости культуры
Источник: LifeStyle 24
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