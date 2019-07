Санта Дімопулос показала свою фігуру на останніх місяцях вагітності: розкішні фото

Колишня солістка популярного гурту "ВІА Гра" та модель Санта Дімопулос за декілька тижнів готується стати матір'ю вдруге. Артистка планує народжувати в Монако, куди вже прибула зі своєю мамою.

На своїй сторінці в Instagram Санта публікує яскраві знімки з Монте-Карло та демонструє шанувальникам, як проходять її останні тижні вагітності.

Дімопулос має вдруге стати матір'ю, найімовірніше, в кінці серпня, а жінка вже може похизуватися помітним та округлим животом. На останніх знімках артистка позувала в обтислій сукні нюдового кольору, яку вона доповнила маленькою чорною сумкою та тулфями-човниками із принтом зебри.

"Ще один прекрасний вечір в скарбничку моїх спогадів. Історія кохання Анни Ахматової і Миколи Гумільова. Спасибі, мої дорогі, за емоції", – додала у підписі Санта.



Згодом Санта показала, що відвідала масштабну виставку в Монако, яку цього року присвятали іспанському сюрреалісту Сальвадору Далі.



А також зірка не оминула ще одну виставку, яка присвячена мистецтву діадем, "Chaumet in majesty, Jewels of Sovereigns Since 1780".

Можна побачити сотні виробів з музейних та приватних колекцій, а також ті, що належать князівській родині сьогодні. І це настільки красиво, блискуче і заворожливо, що я дуже захотіла собі корону, про що неодмінно повідомила чоловіка,

– додала жартівливо співачка.



