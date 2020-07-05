Популярна українська співачка Настя Каменських разом із чоловіком, продюсером Потапом навідалися в гості до мами виконавиці у село. NK для такої поїздки обрала зручний та, водночас, стильний одяг.

Фото з поїздки Потап опублікував на особистій сторінці в інстаграмі. Зіркове подружжя відправилося в гості до мами артистки Лідії Петрівни.

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Сонячна та літня погода дозволила насолодитися смачним обідом на вулиці. Саме на подвір'ї Потап сфотографував свою дружину за столом. Такий кадр вийшов дуже атмосферним та затишним. Зірка позувала на тлі сільської природи, яка додавала світлині особливого шарму.

Образ Насті Каменських

Для поїздки у сільську місцевість співачка обрала чорний сарафан із дрібним білим принтом. Волосся вона зібрала у пучок зверху. Виконавиця вирішила показати природну красу, тому постала перед камерою без макіяжу.

В гостях у мами Настюші. "Здрастуй рідне село, як же довго мене не було",

– підписав фото репер.



Настя Каменських на селі / Instagram / @kamenskux

Підписники виконавця в захваті від такої світлини і зазначають, що цікаво побачити зіркове подружжя у незвичнй для них локації.