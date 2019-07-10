Сексуальна буденність: Анджеліна Джолі засвітила інтимні частини тіла під час чергового виходу

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Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / Instagram / @joliepittsofficial

Відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі завершила свій візит до Франції. Про це свідчить її поява в аеропорту Париж-Ле Бурже. Саме там зірка багатьох популярних фільмів змогла похизуватися пишними грудьми, не роздягаючись.

Протягом останніх місяців в мережі з'являлося чимало новин про надмірну худорлявість і погане самопочуття Анджеліни Джолі. Однак своїми появами на публіці голлівудська акторка доводить, що вона прекрасно себе почуває і перебуває у чудовій формі.

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Свіжий колір обличчя і стильні образи, які Анджеліна Джолі демонструвала у Франції, – ідеальний доказ. Також варто відзначити, що під час останньої появи перед папараці в аеропорту Парижа зірка Голлівуду засвітила не лише себе у відмінній формі, але й свої інтимні частини тіла. Попри те, що вона була одягнена у теплий сірий светр, їй вдалося похизуватися своїми грудьми, форма яких виднілася крізь цупку тканину.

Фото: Instagram / @joliepittsofficial

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Анджеліна Джолі Еротика Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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