Селена Гомес випустила перший кліп після госпіталізації: відео

Американська співачка Селена Гомес повернулась до вокальної кар'єри після госпіталізації з нервовим зривом. Артистка представила свою першу відеороботу на пісню I Can not Get Enough.

Тривале лікування 26-річної Селени Гомес залишилось позаду, тому вона з новими силами взялась за вокальну кар'єру. Артистка записала трек спільно з репером Бенні Бланко і співаками в стилі реггі та реггетон Джеєм Бальвіном і Тайні. До нової пісні співачка вже встигла створити ефектне відео, яке підкорило мережу. За лічені години ролик зібрав понад 2 мільйони переглядів та сотні тисяч вподобань.

Читайте також: Повертається до нормального життя: радісна Селена Гомес повеселилася на весіллі подруги

Прем'єру нової пісні I Can not Get Enough Селена Гомес анонсувала у своєму блозі. Зірка поділилась кількома кадрами зі зйомок та несподіваним зізнанням. За словами Селени, робота над створенням ролика була дуже легкою, що глядачі зможуть побачити у ролику.

Представляю вам кліп на пісню I Can not Get Enough. Не можу повірити, що ми з хлопцями зробили це всього за один дубль, навіть незважаючи на те, що я кілька разів незаплановано впала,

– з гумором зізналась Селена Гомес.

За сюжетом ролика, музиканти влаштували піжамну вечірку та весело пострибали на великих ліжках. Селена Гомес постала перед камерою у стильній пудровій піжамі, що виглядало дуже мило. А от репер Бенні Бланко приміряв кумедний костюм ведмедя.

Дивіться новий кліп Селени Гомес до пісні I Can not Get Enough: відео

Що відомо про депресію Селени Гомес?

Вперше про проблеми з психічним здоров'ям Селени Гомес ЗМІ почали говорити ще на початку 2018 року. Журналісти дізнались, що в лютому артистка пройшла двотижневий курс лікування від депресії. Фанати та іноземні видання пов'язували це з низкою проблем, які супроводжують артистку впродовж останніх 1,5 року: розставання з її коханим виконавцем The Weeknd, відновлення та черговий розрив стосунків з Джастіном Бібером та хвороба під назвою "вовчок", через яку вона була змушена погодитись на трансплантацію нирки. Нещодавно зірка також заявила, що покидає соціальні мережі, зокрема, Instagram, на невизначений термін.



11 жовтня стало відомо, що зірка перенесла кілька нервових зривів. Медики прийняли рішення про термінову госпіталізацію Селени Гомес. Однією з причин ушпиталення стало одруження Джастіна Бібера з Хейлі Болдуін.