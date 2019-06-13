Селена Гомес засвітилася у Нью-Йорку: зірка прямувала на зйомки нового шоу в сукні від Chanel

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Селена Гомес
Селена Гомес / Getty Images

Після завершення лікування у психіатричній лікарні 26-річна Селена Гомес все частіше з’являться на світських заходах та бере участь у зйомках нових фільмів та шоу. Так, днями молоду актрису помітили на вулицях Нью-Йорка під час знімального процесу нового проекту.

Селена Гомес однозначно користується неабияким успіхом після виходу кліпу на пісню Anxiety та фільму "Мертві не вмирають". Вона взяла на себе великий обсяг роботи одразу ж після того, як завершила лікування у психіатричній лікарні. Однак 26-річна актриса та співачка не має наміру зупинятися на досягнутому і погоджується на зйомки в інших проектах.

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В одному з найпопулярніших американських телешоу "У прямому ефірі з Келлі та Раяном" (Live with Kelly and Ryan ) Селена Гомес виступила почесною гостею. У студію вона прибула у біло-синій сукні від Chanel. Вбрання було доволі стриманим, однак довжину міді компенсувало V-подібне декольте. Її образ доповнили білі туфлі-човники з відкритою п'яткою на невисоких підборах і тонкий ланцюжок на шиї.

Селена Гомес
Селена Гомес / Getty Images

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Теги: LifeStyle Голлівуд Стиль і мода Селена Гомес Chanel
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