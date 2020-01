Селена Гомес зірвала мережу звабливим кліпом на пісню Rare: відео

Американська співачка Селена Гомес привернула увагу всіх меломанів. Артистка презентувала довгоочікуваний альбом Rare та ефектний кліп до однойменної пісні. Ролик вже встиг зірвати мережу, адже всього за добу його переглянули близько 7 мільйонів разів.

Розрив з Джастіном Бібером, лікування у психіатричній лікарні, одруження колишнього коханого з моделлю Гейлі Болдвін – 2019 рік для Селени Гомес був насичений неприємними подіями. Тому артистка взяла паузу у творчості та відмовилась від запланованих виступів. Однак вже наприкінці року Селена Гомес анонсувала велике повернення в шоу-бізнес. Вона записала особливий альбом з назвою Rare ("Рідкісна"), який розділила на дві частини: до і після складного етапу життя.

Тому й трек Селени Гомес привернув увагу всього світу та став вірусним у мережі. Композиція Rare, яку артистка написала під час реабілітації в шпиталі, розповідає про нещасливе кохання. Згідно з текстом треку, хлопець не оцінив унікальність дівчини та покинув її. Саме такою було завершення роману Селени з Джастіном Бібером.

Я спостерігала за тим, як ми дорослішали... Зараз мені здається, що тобі начхати. Чому ж ти не бачиш, що я така одна?

– йдеться у пісні.

У ролику Селена Гомес постає у ніжних сукнях та бікіні. Артистка наче потрапляє у казковий світ, де загоює рани від нещасливого кохання.

Дивіться кліп до пісні Селени Гомес Rare: відео

Селена Гомес – Rare: текст нової пісні

Baby

You’ve been so distant from me lately

And lately

Don’t even wanna call you baby

Saw us getting older

Burning toast in the toaster

My ambitions were too high

Waiting up for you upstairs

Why you act like I’m not there?

Baby right now it feels like-

It feels like

You don’t care

Why don’t you recognize I’m so rare?

Always there

You don’t do the same for me,

That’s not fair

I don’t have it all

I’m not claiming to

But I know that I'm special, yeah

And I’ll bet there’s somebody else out there

To tell me I’m rare

To make me feel rare

Baby

Don’t make me count up all the reasons to stay with you

No reason

Why you and I are not succeeding

Uh uh

Saw us getting older

Burning toast in the toaster

My ambitions were too high

Waiting up for you upstairs

Why you act like I’m not there?

Baby right now it feels like-

It feels like

You don’t care

Why don’t you recognize I’m so rare?

Always there

You don’t do the same for me that’s not fair

I don’t have it all

I’m not claiming to

But I know that I'm special, yeah

And I’ll bet there’s somebody else out there

To tell me I’m rare

To make me feel rare

I’m not gonna beg for you

I’m not gonna let you make me cry

Make me cry

Not getting enough from you

Didn’t you know I’m hard to find?

(Hard to find)

Saw us getting older

Burning toast in the toaster

My ambitions were too high-

Waiting up for you upstairs

Why you act like I’m not there?

Baby right now it feels like,

It feels like

You don’t care

Why don’t you recognize I’m so rare?

Always there

You don’t do the same for me

That’s not fair

I don’t have it all

I’m not claiming to

But I know that I'm special, yeah

And I’ll bet there’s somebody else out there

To tell me I’m rare

To make me feel rare

Селена Гомес – Rare: переклад пісні

Милий,

Останнім часом ти так віддалився,

Що я навіть не хочу називати тебя "милим".

Я думала, що ми будемо старіти разом,

Смажити хліб в тостері.

Мої амбіції були занадто великі.



Я чекаю тебе нагорі

Але чому ти поводишся так, наче мене тут немає?

Милий, просто зараз мені здається

Приспів:

Мені здається, що тобі все одно

Чому ти не розумієш, що я – особлива?

Я завжди поруч,

Але ти не робиш того ж для мене, це несправедливо.

Я не без вад,

Але я і не претендую на це.

Я знаю, що особлива, так

І я б'юся об заклад, є хтось інший,

Хто скаже мені, що я – велика рідкість,

Хто дасть мені відчути себе такою.

Милий

Не примушуй мене вважати, що всі причини залишатися з тобою

Я не розумію

Чому у нас з тобою нічого не виходить?

Приспів

Я не буду благати тебе,

Я не буду плакати через тебе,

Я не отримую від тебе того, що мені потрібно.

Хіба ти не знав, що таких як я важко знайти?