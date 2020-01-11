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Селена Гомес зірвала мережу звабливим кліпом на пісню Rare: відео

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Селена Гомес Rare: кліп, текст пісні і переклад українською / Скріншот з відео

Американська співачка Селена Гомес привернула увагу всіх меломанів. Артистка презентувала довгоочікуваний альбом Rare та ефектний кліп до однойменної пісні. Ролик вже встиг зірвати мережу, адже всього за добу його переглянули близько 7 мільйонів разів.

Розрив з Джастіном Бібером, лікування у психіатричній лікарні, одруження колишнього коханого з моделлю Гейлі Болдвін – 2019 рік для Селени Гомес був насичений неприємними подіями. Тому артистка взяла паузу у творчості та відмовилась від запланованих виступів. Однак вже наприкінці року Селена Гомес анонсувала велике повернення в шоу-бізнес. Вона записала особливий альбом з назвою Rare ("Рідкісна"), який розділила на дві частини: до і після складного етапу життя. 

Цікаво: Повернення після тривалої мовчанки: Селена Гомес випустила новий альбом Rare

Тому й трек Селени Гомес привернув увагу всього світу та став вірусним у мережі. Композиція Rare, яку артистка написала під час реабілітації в шпиталі, розповідає про нещасливе кохання. Згідно з текстом треку, хлопець не оцінив унікальність дівчини та покинув її. Саме такою було завершення роману Селени з Джастіном Бібером. 

Я спостерігала за тим, як ми дорослішали... Зараз мені здається, що тобі начхати. Чому ж ти не бачиш, що я така одна?
– йдеться у пісні. 

У ролику Селена Гомес постає у ніжних сукнях та бікіні. Артистка наче потрапляє у казковий світ, де загоює рани від нещасливого кохання. 

Дивіться кліп до пісні Селени Гомес Rare: відео 

Селена Гомес – Rare: текст нової пісні

Baby
You’ve been so distant from me lately
And lately
Don’t even wanna call you baby

Saw us getting older
Burning toast in the toaster
My ambitions were too high

Waiting up for you upstairs
Why you act like I’m not there?
Baby right now it feels like-
It feels like

You don’t care
Why don’t you recognize I’m so rare?
Always there
You don’t do the same for me,
That’s not fair
I don’t have it all
I’m not claiming to
But I know that I'm special, yeah
And I’ll bet there’s somebody else out there
To tell me I’m rare
To make me feel rare

Baby
Don’t make me count up all the reasons to stay with you
No reason
Why you and I are not succeeding
Uh uh

Saw us getting older
Burning toast in the toaster
My ambitions were too high

Waiting up for you upstairs
Why you act like I’m not there?
Baby right now it feels like-
It feels like

You don’t care
Why don’t you recognize I’m so rare?
Always there
You don’t do the same for me that’s not fair
I don’t have it all
I’m not claiming to
But I know that I'm special, yeah
And I’ll bet there’s somebody else out there
To tell me I’m rare
To make me feel rare

I’m not gonna beg for you
I’m not gonna let you make me cry
Make me cry

Not getting enough from you
Didn’t you know I’m hard to find?
(Hard to find)

Saw us getting older
Burning toast in the toaster
My ambitions were too high-

Waiting up for you upstairs
Why you act like I’m not there?
Baby right now it feels like,
It feels like

You don’t care
Why don’t you recognize I’m so rare?
Always there
You don’t do the same for me
That’s not fair
I don’t have it all
I’m not claiming to
But I know that I'm special, yeah
And I’ll bet there’s somebody else out there
To tell me I’m rare
To make me feel rare

Селена Гомес – Rare: переклад пісні

Милий,
Останнім часом ти так віддалився,
Що я навіть не хочу називати тебя "милим".

Я думала, що ми будемо старіти разом,
Смажити хліб в тостері.
Мої амбіції були занадто великі.
 

Я чекаю тебе нагорі
Але чому ти поводишся так, наче мене тут немає?
Милий, просто зараз мені здається

Приспів:
Мені здається, що тобі все одно
Чому ти не розумієш, що я – особлива?
Я завжди поруч,
Але ти не робиш того ж для мене, це несправедливо.
Я не без вад,
Але я і не претендую на це.

Я знаю, що особлива, так
І я б'юся об заклад, є хтось інший,
Хто скаже мені, що я – велика рідкість,
Хто дасть мені відчути себе такою.

Милий
Не примушуй мене вважати, що всі причини залишатися з тобою
Я не розумію
Чому у нас з тобою нічого не виходить?

Приспів

Я не буду благати тебе,
Я не буду плакати через тебе,
Я не отримую від тебе того, що мені потрібно.
Хіба ти не знав, що таких як я важко знайти?

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Музика Новини LifeStyle Селена Гомес
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