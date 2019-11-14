Сергій Бабкін перевтілився до невпізнаваності заради ролі: приголомшливі фото

Український музикант виконає роль старого аскета Варфоломія у фільмі "Чорний ворон" за романом Василя Шкляра. Заради екранізації історичного роману і відповідності Сергія Бабкіна своєму реальному прототипові, гримери кожного знімального дня витрачали близько двох годин. Актор поділився враженнями від роботи над своїм персонажем.

Відомий співак Сергій Бабкін перевтілився у містичного відлюдника Варфоломія в екранізації історичного роману "Чорний ворон". Варфоломій – вічний гайдамака, який веде аскетичний спосіб життя і живе в підвалах Мотронинського монастиря, що свого часу був укриттям повстанців. Він проводить тунелями холодноярців, рятуючи їм життя.

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За сценарієм у Варфоломія довге розкуйовджене волосся, недбала пошарпана борода та шрам на пів обличчя, що закриває око. Щоб зістарити Сергія і зробити максимально схожим зі своїм персонажем, довелося наносити грим у кілька шарів, окремо вимальовуючи кожну зморшку та шрам. Кожного знімального дня гримери витрачали понад дві години для відтворення усіх деталей образу.

Я дуже радий поділитись з вами новинами! З 5 грудня розпочнеться всеукраїнський прокат історичної драми "Чорний ворон", у якій я зіграю юродивого – Варфоломія! Він ніби немає віку, він є провідником у містичний світ: людиною, яка проходить крізь століття і з'являється в той момент, коли може врятувати тих, хто цього потребує. Мені дуже приємно, що мене запросили приєднається до команди повнометражного фільму "Чорний ворон", який відтворює одну з найдраматичніших сторінок новітньої історії України. Сподіваюся, глядачі отримають задоволення від нашої роботи, і це буде головна нагорода!

– прокоментував свою роботу над стрічкою відомий співак.

Сцени за участі Сергія Бабкіна знімали на території Києво-Печерської лаври і в підвалах покинутого київського винзаводу.

Прем'єра історичної драми за романом Василя Шкляра відбудеться 5 грудня.

Дивитися трейлер до фільму "Чорний ворон": відео

Що відомо про драматичний бестселер "Чорний ворон"? Фільм розповідає про одну з найдраматичніших і найбільш замовчуваних сторінок української історії – запеклу боротьбу українських повстанців проти окупаційної комуністичної влади в 1920-х роках, вже після окупації УНР, у Холодному Ярі. Головний герой на прізвисько Чорний Ворон –холодноярський отаман. Саме він організовує боротьбу проти більшовиків-окупантів, які вже заполонили Україну й запроваджують у ній свій радянський лад, вбиваючи патріотів та утискаючи українську культуру.