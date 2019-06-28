Сергій Притула привітав українців з Днем Конституції з лікарняного ліжка: промовисте фото

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Сергій Притула
Сергій Притула / Instagram / @siriy_ua

Відомий український комік і телеведучий Сергій Притула днями потрапив у несподівану халепу, однак це не стало на заваді україномовному артисту привітати фанатів з Днем Конституції України.

Днями Сергій Притула повідомив про те, що зламав ногу і йому доведеться пройти складний шлях реабілітації, перед яким стаціонар та операція. Однак навіть на лікарняному ліжку український ведучий не втрачає оптимізму і не забуває про державні свята.

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Так, на своїй сторінці в Instagram Сергій Притула, який є продюсером україномовного шоу «Вар’яти», привітав шанувальників з Днем Конституції України. На фото артист постав у лікарняному ліжку, поруч з яким стояли милиці, однак на обличчі сяяла широка усмішка. У руках він тримав блакитно-жовту книгу – Конституцію, а поруч кілька художніх творів.

З Днем Конституції, друзі! Шануйте Основний Закон,
– прокоментував фото Сергій Притула.

 

 

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Теги: LifeStyle Сергій Притула
Джерело: LifeStyle 24
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