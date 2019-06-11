Серіал "Чорнобиль" хочуть продовжити: що очікувати у 6 серії

Міні-серіал "Чорнобиль" викликав справжній фурор у кінематографі та перевершив успіх навіть "Гри престолів". Творці обговорюють можливість продовжити найрейтинговіший серіал за всю історію кіно ще на один епізод.

Про це повідомляється на сторінці Управління туризму и промоцій КМДА у Facebook. Відомо, що над кіновиробництвом міні-серіалу "Чорнобиль" із 5 епізодів працював американський телеканал HBO та британський Sky. Перші серії уже можна переглянути у вільному доступі.

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Автори обговорюють можливе продовження міні-серіалу "Чорнобиль" на шостий документальний епізод.

Творці міні-серіалу "Чорнобиль" обговорюють можливість повернутися до Києва та Чорнобильської зони щоб зняти 6 епізод – документальну серію, про те, як виглядає Чорнобильська зона 30+ років після катастрофи і взяти інтерв‘ю зі свідками аварії на ЧАЕС,

– йдеться у повідомленні.

До слова, що після виходу 4-го епізоду творців серіалу звинуватили у плагіаті однієї з п'єс українсько-німецького драматурга Павла Ар'є, проте ті виправдовуються, що ніколи до цього не чули про творчість українця.

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Що відомо про серіал "Чорнобиль"?П'ятисерійний британо-американський міні-серіал, що висвітлює екологічну катастрофу в Україні – вибух енергореактора у Чорнобилі у 1986 році. Події сюжету розгортаються після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції. Фінальна серія вийшла 3 червня. В Україні її побачили наступного дня – 4 червня.