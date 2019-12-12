Серіал "Папік": 13 та 14 серії комедійної стрічки

Серіал "Папік" добігає кінця. Українська російськомовна комедія, яка так полюбилася глядачам, показала дві передостанні серії, а саме 13 та 14, напередодні, 11 грудня, на телеканалі "1+1".

Нагадаємо, сюжет серіалу "Папік" розповідає про пенсіонера Олександра, який хотів покінчити життя самогубством, і Лізу, яка мріяла знайти багатого чоловіка, який би утримував її і виконував всі забаганки.

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Однак бажання мають здійснюватися з точністю навпаки, тому після знайомства з мисливицею на гроші ексактор захотів жити по-новому, а вона почала вчитися жити по-іншому.

13 серія серіалу "Папік"

Ліза відчула симпатію до тренера з фітнесу і відчула себе щасливою та наповненою. Однак стоматолог, її колишній залицяльник, раптово з'являється у її житті та знову починає залицятися до неї. А пенсіонер продовжує займатися зйомкою власного блогу, який, на диво, швидко набирає популярність. А Ліза йде слизьким шляхом – живе на два фронти, зустрічаючись з Ельдаром і Геннадієм одночасно.

Серіал "Папік": 13 серія дивитися онлайн

14 серія серіалу "Папік"

Ліза нарешті з'їжджає від пенсіонера Олександра і переїжджає до стоматолога Геннадія. Її новий залицяльник Ельдар дізнається, що його кохана збирається вийти заміж за іншого. Тепер Ліза живе в розкоші і достатку, проте це не приносить їй ніякого задоволення... А пенсіонер Олександр тим часом, надихнувшись зніманням блогу, разом з друзями знімає відеопривітання на честь дня народження директриси.

Серіал "Папік": 14 серія дивитися онлайн