Серіал "Папік": 13 та 14 серії комедійної стрічки

33 Читать новость на русском
Серіал "Папік": 13 і 14 серія онлайн / Колаж: LifeStyle 24

Серіал "Папік" добігає кінця. Українська російськомовна комедія, яка так полюбилася глядачам, показала дві передостанні серії, а саме 13 та 14, напередодні, 11 грудня, на телеканалі "1+1".

Нагадаємо, сюжет серіалу "Папік" розповідає про пенсіонера Олександра, який хотів покінчити життя самогубством, і Лізу, яка мріяла знайти багатого чоловіка, який би утримував її і виконував всі забаганки.

Якщо ви пропустили: Серіал "Папік": 11 та 12 серії комедійної стрічки

Однак бажання мають здійснюватися з точністю навпаки, тому після знайомства з мисливицею на гроші ексактор захотів жити по-новому, а вона почала вчитися жити по-іншому.

13 серія серіалу "Папік"

Ліза відчула симпатію до тренера з фітнесу і відчула себе щасливою та наповненою. Однак стоматолог, її колишній залицяльник, раптово з'являється у її житті та знову починає залицятися до неї. А пенсіонер продовжує займатися зйомкою власного блогу, який, на диво, швидко набирає популярність. А Ліза йде слизьким шляхом – живе на два фронти, зустрічаючись з Ельдаром і Геннадієм одночасно.

Серіал "Папік": 13 серія дивитися онлайн

14 серія серіалу "Папік" 

Ліза нарешті з'їжджає від пенсіонера Олександра і переїжджає до стоматолога Геннадія. Її новий залицяльник Ельдар дізнається, що його кохана збирається вийти заміж за іншого. Тепер Ліза живе в розкоші і достатку, проте це не приносить їй ніякого задоволення... А пенсіонер Олександр тим часом, надихнувшись зніманням блогу, разом з друзями знімає відеопривітання на честь дня народження директриси.

Серіал "Папік": 14 серія дивитися онлайн

 

Горить єдиний авіаносець Росії "Адмірал Кузнєцов", є постраждалі: фото, відео
сьогодні
11841
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:03 Як ворожити на Андрія: найдивніші методи ворожіння і чи дозволяє церква пророчити собі майбутнє
Олена Булан 23527
11 грудня 19:01 Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020: 20 ідей з фото
Квітослава Туз 772
11 грудня 16:00 Найрезонансніші скандали, які сколихнули український шоу-бізнес у 2019 році
Юлія Михайлова 1922
11 грудня 14:10 Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні: добірка казкових місць
Альона Захарова 4274
11 грудня 11:22 Як дізнатись ім'я нареченого або містичні ворожіння на Андрія у домашніх умовах
Юліана Вінтюк 11695
Новини
Більше новин
Залиште відгук